Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για εκατομμύρια οχήματα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, σε μία σημαντική ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες στη χώρα. Το μέτρο αυτό έρχεται σε μία περίοδο όπου η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη δημοτικότητά της, ενόψει των εθνικών εκλογών που αναμένονται το επόμενο έτος.

Η έκταση του μέτρου και οι δικαιούχοι

Η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση σε εκατομμύρια πολίτες. Συγκεκριμένα, η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας αφορά το σύνολο των μοτοσικλετών που κυκλοφορούν στην Ιταλία. Επιπλέον, το μέτρο επεκτείνεται και σε περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα, καλύπτοντας άνω του 70% των μικρών και μεσαίων οχημάτων.

Ωστόσο, το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ελάφρυνση για ένα μόνο όχημα της ιδιοκτησίας τους. Αυτή η πρόβλεψη θέτει ένα όριο στην εφαρμογή του μέτρου, διασφαλίζοντας ότι η παροχή θα είναι στοχευμένη.

Οι δηλώσεις της πρωθυπουργού και του Αντόνιο Ταγιάνι

Η Τζόρτζια Μελόνι, σχολιάζοντας την απόφαση, δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της πως «σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε ένα μακροχρόνιο αίτημα των πολιτών και να άρει ένα οικονομικό βάρος.

Την απόφαση χαιρέτισε και ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για την κατάργηση ενός «άδικου» και «δυσβάσταχτου» φόρου. Η τοποθέτηση του Ταγιάνι ενισχύει το μήνυμα της κυβέρνησης περί ελάφρυνσης των πολιτών από οικονομικά βάρη που θεωρούνται δυσανάλογα.

Το πολιτικό πλαίσιο ενόψει εκλογών

Η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας εντάσσεται ευρύτερα στην προσπάθεια του κυβερνητικού συνασπισμού να ενισχύσει τη δημοτικότητά του. Οι εθνικές εκλογές του επόμενου έτους αναμένονται ιδιαίτερα αμφίρροπες, με την αναμέτρηση να διεξάγεται ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης για την προσέλκυση ψήφων, καθώς η ελάφρυνση εκατομμυρίων οδηγών από ένα πάγιο οικονομικό βάρος μπορεί να επηρεάσει θετικά την εκλογική συμπεριφορά. Η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της δημοτικότητας είναι κρίσιμη, δεδομένης της προβλεπόμενης αμφίρροπης φύσης της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Το οικονομικό αποτύπωμα και η έλλειψη διευκρινίσεων

Παρά τη σημαντική αυτή ανακοίνωση, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με το ακριβές κόστος που θα επιφέρει το μέτρο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες για το πώς θα αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων που προκύπτει από την κατάργηση του συγκεκριμένου φόρου. Αυτό το σημείο παραμένει αδιευκρίνιστο στις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader