Η αμόλυβδη άγγιξε τα 2,16 ευρώ το λίτρο, φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας

Ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει εκτοξευθεί στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Οι ανατιμήσεις αυτές, που προέρχονται από τα διυλιστήρια, είναι πλέον ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, πυροδοτώντας φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά και επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η εκτόξευση των τιμών και οι καθημερινές ανατιμήσεις

Η αμόλυβδη βενζίνη έχει αγγίξει τη μέση πανελλαδική τιμή των 2,16 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που καθιστά το γέμισμα του ρεζερβουάρ μια ιδιαίτερα δυσχερή διαδικασία για πολλούς οδηγούς. Το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα χτυπάει αλύπητα την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργώντας ένα αίσθημα απορίας μπροστά στην αντλία.

Οι αυξήσεις που καταφθάνουν από τα διυλιστήρια είναι πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, παρακολουθώντας το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αυτή η συνεχής άνοδος των τιμών τροφοδοτεί τους φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένες αυξήσεις σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

Πιο αναλυτικά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σημείωσε αύξηση κατά 5 λεπτά, ανεβαίνοντας από τα 2,09 ευρώ στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Αυτή η μεταβολή αντικατοπτρίζει την πίεση που δέχεται η αγορά και μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν βενζινοκίνητα οχήματα.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης πήρε επίσης την ανηφόρα, καταγράφοντας αύξηση κατά 6 λεπτά. Η τιμή του διαμορφώθηκε από τα 2,05 ευρώ στα 2,11 ευρώ το λίτρο. Η αύξηση αυτή επηρεάζει όχι μόνο τους ιδιώτες οδηγούς, αλλά και τις μεταφορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις, με πιθανές επιπτώσεις στο κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Αυτοψία στη δυτική Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νικολάου στη δυτική Θεσσαλονίκη, οι τιμές στις αντλίες των τοπικών πρατηρίων καυσίμων ήταν ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί. Συγκεκριμένα, η τιμή για τη βενζίνη καταγραφόταν στα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, για το ντίζελ, οι τιμές που αναγράφονταν στις αντλίες ήταν 2,11 ευρώ το λίτρο. Τα στοιχεία αυτά από τη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν τη γενικότερη ανοδική τάση των τιμών των καυσίμων σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας την καθημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

Επάρκεια καυσίμων και φόβοι για μετακύλιση κόστους

Από πλευράς επάρκειας, οι παράγοντες της αγοράς διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα καυσίμων στην αγορά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων. Το κύριο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι η διαθεσιμότητα των καυσίμων, αλλά η οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών να τα προμηθευτούν στις τρέχουσες τιμές.

Οι ίδιοι παράγοντες προειδοποιούν ήδη πως αυτό το νέο κόστος των καυσίμων θα μετακυλιστεί μοιραία στον καταναλωτή. Η μετακύλιση αυτή αναμένεται να συμπαρασύρει τα πάντα, από τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το κόστος των υπηρεσιών, εντείνοντας περαιτέρω το πρόβλημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Reader