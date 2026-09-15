Κυριάκος Πιερρακάκης από Βερολίνο: «Οι μεταρρυθμίσεις η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Βερολίνο, όπου είχε συναντήσεις με Γερμανούς αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια των επαφών του, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων ως την πιο αποτελεσματική απάντηση στον λαϊκισμό, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.

Η σημασία της Γερμανίας και η απάντηση στον λαϊκισμό

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε από το Βερολίνο ότι «όπως η Γερμανία χρειάζεται μία ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μία ισχυρή Γερμανία». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία, μέσω των μεταρρυθμίσεων που προωθεί, θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις και τα απτά αποτελέσματα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό το μάθημα το έμαθε και η Ελλάδα, όπου η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και κάθε νοικοκυριό. Αυτή η κατάκτηση αποτελεί πρόκληση, και ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε βέβαιος ότι και η Γερμανία θα επιτύχει σε αυτή την κατεύθυνση.

Επαφές στο Βερολίνο και θέματα Eurogroup

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Πιερρακάκης είχε επαφές, μεταξύ άλλων, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ. Κατά τις συζητήσεις, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Eurogroup και τις ευρύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στη δημοσιονομική ισορροπία, καθώς και στις νέες πιέσεις που πηγάζουν από την ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς εξελίξεις. Οι συνομιλίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που κρίνονται καθοριστικά για την πορεία της Ευρώπης.

Προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία

Στις συζητήσεις του κ. Πιερρακάκη στο Βερολίνο, αναδείχθηκαν ως κεντρικά σημεία οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνται κρίσιμες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επιπλέον, αναφορά έγινε στις αναγκαίες αλλαγές στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και του ψηφιακού ευρώ. Ο υπουργός επισήμανε ότι όλα αυτά τα στοιχεία, όταν αθροιστούν, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης, διαμορφώνοντας ένα ισχυρότερο οικονομικό περιβάλλον.

Δημοσιονομική ισορροπία και διεθνείς εξελίξεις

Ένα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς προκλήσεις είναι πολλαπλές και σημαντικές. Αυτές οι προκλήσεις, όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στις αγορές ομολόγων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και η διαχείριση των στοιχείων που σχετίζονται με την ενέργεια, καθώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το βάρος της συζήτησης έπεσε στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και η οικονομία συνολικότερα, ώστε να είναι δυνατή η στήριξη κάθε πολίτη και κάθε χώρας στην Ευρώπη.

Ο στόχος της Ευρώπης για οικονομική ισχύ

Ο υπουργός Οικονομικών έφερε ως παράδειγμα την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός δημοσιονομικής αξιοπιστίας και μεταρρυθμίσεων μπορεί να επιφέρει πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν τόσο την οικονομία συνολικά, όσο και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το πνεύμα αυτό μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για όλα όσα η Ευρώπη καλείται να κατακτήσει τα επόμενα χρόνια. Ο γενικός στόχος για την Ευρώπη είναι να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε πραγματική οικονομική ισχύ, με τις αποφάσεις για τις επενδύσεις, τις τράπεζες, την ενέργεια και την τεχνολογία να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit