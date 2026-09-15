ΔΥΠΑ: Σχεδιάζει 200.000 νέες θέσεις εργασίας με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ομάδες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκινά την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία 200.000 νέων θέσεων απασχόλησης μέσα στην επόμενη τετραετία. Η αρχή γίνεται άμεσα με δύο νέα προγράμματα που αναμένεται να ανοίξουν έως το τέλος του έτους και θα καλύψουν συνολικά 35.500 ανέργους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην κατάρτιση και στην επιδότηση προσλήψεων.

Ο γενικότερος σχεδιασμός της ΔΥΠΑ

Οι 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας αποτελούν την αρχή ενός μεγαλύτερου σχεδίου της ΔΥΠΑ, το οποίο θέτει ως στόχο τη δημιουργία 200.000 νέων ευκαιριών απασχόλησης σε βάθος τετραετίας. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται ομάδες που αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια κατά την είσοδο ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται νέοι χωρίς προϋπηρεσία, μακροχρόνια άνεργοι, πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας και γυναίκες που παραμένουν εκτός απασχόλησης. Ο νέος σχεδιασμός επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα επιδόματα ανεργίας, θα ενισχυθούν η επιδότηση νέων προσλήψεων, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η κατάρτιση σε ειδικότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και η οικονομική στήριξη ανέργων που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά.

Τα δύο νέα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα

Τα δύο νέα προγράμματα που θα ξεκινήσουν άμεσα, καλύπτοντας συνολικά 35.500 ανέργους, θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Οι πρώτες δράσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα στοχεύουν σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών και σε ανέργους άνω των 30. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη μέριμνα για τις γυναίκες και όσους έχουν περάσει το ηλικιακό όριο των 50 ετών.

Πρόγραμμα για νέους 18-29 ετών

Το πρώτο από τα δύο νέα προγράμματα θα αφορά 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Η δράση θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα επικεντρώνεται στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους μια σταθερή θέση.

Η επιδότηση αναμένεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Παράλληλα, στον σχεδιασμό προβλέπονται δικλίδες ώστε η ένταξη των νέων να μην οδηγήσει στην αντικατάσταση εργαζομένων που ήδη απασχολούνται στις επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα για ανέργους άνω των 30

Το δεύτερο και μεγαλύτερο πρόγραμμα θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκειά του υπολογίζεται επίσης στους 12 μήνες, ενώ η επιδότηση αναμένεται να φθάνει στο 80% του μισθολογικού κόστους. Με την κάλυψη ενός τόσο σημαντικού μέρους της δαπάνης, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να δώσει στις επιχειρήσεις ισχυρότερο κίνητρο ώστε να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.

Στη συγκεκριμένη δράση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις άνεργες γυναίκες και στους πολίτες άνω των 50 ετών. Πρόκειται για δύο κατηγορίες που, ακόμη και όταν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και προσόντα, παραμένουν συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr