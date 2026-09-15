Ο Στιβ Μπάλμερ ο πλουσιότερος ιδιοκτήτης ομάδας στις ΗΠΑ – Το top 20 του Forbes

Ο Στιβ Μπάλμερ, ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Κλίπερς, καταλαμβάνει για 12η συνεχή χρονιά την κορυφή της λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στις ΗΠΑ, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 156 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συνολική περιουσία των 20 κορυφαίων ιδιοκτητών έχει φτάσει τα 666 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, ο Μπάλμερ αντιμετωπίζει έναν ετήσιο αποκλεισμό από το NBA, μια ποινή που επιβλήθηκε στην ομάδα του.

Η αύξηση της περιουσίας των κορυφαίων ιδιοκτητών

Η λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στις ΗΠΑ δείχνει μια εντυπωσιακή αύξηση του συνολικού τους πλούτου. Η περιουσία των 20 κορυφαίων ιδιοκτητών εκτιμάται στα 666 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντικατοπτρίζει ένα ράλι 10% από τα 607 δισεκατομμύρια δολάρια της περασμένης χρονιάς.

Για να συμπεριληφθεί κάποιος σε αυτή τη λίστα, το «πάτωμα» της περιουσίας του ορίστηκε στα 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το όριο είναι αυξημένο κατά 21% σε σχέση με τα 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια που ίσχυαν για τη λίστα του 2025. Στα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ιδιοκτητών περιλαμβάνονται 37 μεγάλες ομάδες, στις οποίες τελούν ως μεγαλομέτοχοι, καλύπτοντας διάφορα πρωταθλήματα.

Ο Στιβ Μπάλμερ στην κορυφή παρά τον αποκλεισμό

Ο Στιβ Μπάλμερ, με πλούτο 156 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για 12η συνεχή χρονιά. Η περιουσία του τον καθιστά επίσης τον ένατο ισχυρότερο άνθρωπο παγκοσμίως. Είναι γνωστός για τον ενθουσιασμό του ως οπαδός της ομάδας του στο NBA, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τους οποίους αγόρασε το 2014.

Η αγορά των Κλίπερς από τον Μπάλμερ είχε γίνει αφού το NBA επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, Ντόναλντ Στέρλινγκ, λόγω ρατσιστικών σχολίων. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μπάλμερ βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς «διωγμού» από το πρωτάθλημα για διάστημα ενός έτους, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα παρακολουθήσει από κοντά κανέναν αγώνα τη φετινή σεζόν.

Οι κυρώσεις του NBA και η αντίδραση των Κλίπερς

Το NBA ανακοίνωσε την ποινή που επιβλήθηκε στον Στιβ Μπάλμερ και τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ποινή περιλάμβανε, εκτός από τον ετήσιο αποκλεισμό του ιδιοκτήτη, την απώλεια πέντε μελλοντικών πικς στον πρώτο γύρο του ντραφτ, καθώς και ένα πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ριπόρτ της λίγκας κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η ομάδα είχε παρακάμψει το salary cap μέσω μυστικών συμφωνιών, προκειμένου να αποκτήσει τον Καουάι Λέοναρντ. Οι Κλίπερς είχαν δεσμευτεί αρχικά να «αμφισβητήσουν τα ευρήματα και τις ποινές, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη οδό», ωστόσο ο Μπάλμερ συμμορφώθηκε με την απόφαση. Ως αποτέλεσμα, θα αποκλειστεί προσωρινά από τις προπονήσεις και τους αγώνες στο Intuit Dome, το υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκαινίασε ο ίδιος πριν από δύο χρόνια.

Η προέλευση του πλούτου του Μπάλμερ και η μακρά κυριαρχία του

Ο 70χρονος Στιβ Μπάλμερ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για 12η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του οικονομική ισχύ. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft προέρχεται από τις μετοχές που κατέχει στον τεχνολογικό κολοσσό, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή του θέση στον επιχειρηματικό κόσμο πέρα από τον αθλητισμό.

Η αθλητική αυτοκρατορία του Σταν Κρένκε

Όσον αφορά αποκλειστικά τις αθλητικές ομάδες, κανείς δεν διαθέτει μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο από τον Σταν Κρένκε. Ο Κρένκε διαχειρίζεται έξι μεγάλες ομάδες και διαθέτει περιουσία 27,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον καθιστά τον έβδομο πλουσιότερο Αμερικανό ιδιοκτήτη.

Η αθλητική του αυτοκρατορία αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω χάρη στη συμφωνία που σύναψε αυτόν τον μήνα για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Λος Άντζελες Έιντζελς από τον Άρτε Μορένο. Η περιουσία του 79χρονου Κρένκε έχει αυξηθεί από πέρυσι, ενισχύοντας τη θέση του στον κόσμο των αθλητικών ιδιοκτητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta