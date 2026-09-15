ΕΦΚΑ: Αναδρομικά για 35.000 συνταξιούχους – Ποσά έως 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο

Ο ΕΦΚΑ προχωρά στον επανυπολογισμό συντάξεων, δρομολογώντας την καταβολή αναδρομικών ποσών για περίπου 35.000 συνταξιούχους το επόμενο διάστημα. Η διαδικασία αυτή αφορά σε εκκρεμείς υποθέσεις από σχεδόν το σύνολο των μεγάλων ασφαλιστικών φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Τα ποσά που αναμένονται να λάβουν οι δικαιούχοι, εφόσον ο επανυπολογισμός οδηγήσει σε αύξηση της σύνταξης, υπολογίζονται κατά μέσο όρο περίπου στις 3.000 ευρώ, αν και υπάρχουν περιπτώσεις με αισθητά υψηλότερα ποσά.

Ποιοι επηρεάζονται από τους επανυπολογισμούς

Οι εκκρεμείς υποθέσεις που οδηγούν σε αναδρομικά αφορούν συνταξιούχους από σχεδόν όλους τους μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών των περιπτώσεων εντοπίζεται στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των δικαιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ εκκρεμεί ο επανυπολογισμός περίπου 12.000 συντάξεων. Αντίστοιχα, στο ΙΚΑ οι υποθέσεις που αναμένουν επανυπολογισμό ξεπερνούν τις 11.000, ενώ στο Δημόσιο αγγίζουν τις 9.000. Ακολουθούν το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με περίπου 1.500 περιπτώσεις και το ΤΑΠ-ΟΤΕ με σχεδόν 700.

Οι λόγοι της καθυστέρησης και η διαδικασία

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των επανυπολογισμών συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συντάξεις δεν αποτελούν απλές εκκρεμότητες. Αντιθέτως, πρόκειται για περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να εντοπίζονται ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία των πρώην ταμείων, καθώς και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης των δικαιούχων.

Για τον λόγο αυτόν, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά, με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ να «τρέχει» επανυπολογισμούς σε μηνιαία βάση. Προτεραιότητα δίνεται στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αυξήσεις στα καταβαλλόμενα ποσά, ενώ όταν από τον έλεγχο προκύπτει πιθανή μείωση, η υπόθεση επανεξετάζεται διεξοδικά.

Οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης

Στο επίκεντρο των επανυπολογισμών βρίσκονται οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης, οι οποίοι αφορούν όσους έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2019, βάσει του νόμου 4670/2020, και είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ποσών που προέκυπταν από τον αρχικό υπολογισμό του «νόμου Κατρούγκαλου».

Οι εκκρεμότητες από την εφαρμογή των συντελεστών αυτών αφορούν τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους συνταξιούχους. Για τους νέους συνταξιούχους, η κάλυψη αφορά το διάστημα από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά, οι αυξημένοι συντελεστές εφαρμόζονται απευθείας στις νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή απόδοση των συντάξεων.

Πώς προκύπτουν τα αναδρομικά ποσά

Μέχρι την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού, η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται με βάση το παλαιότερο ποσό. Στο ποσό αυτό έχουν ήδη εφαρμοστεί οι ετήσιες αυξήσεις που δόθηκαν από το έτος 2023 και μετά, διατηρώντας ένα επίπεδο εισοδήματος για τους συνταξιούχους.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του επανυπολογισμού, οι αυξήσεις αυτές υπολογίζονται εκ νέου, αυτή τη φορά πάνω στο νέο, διορθωμένο ποσό της σύνταξης. Εφόσον το ύψος της επανυπολογισμένης σύνταξης είναι υψηλότερο από την ήδη καταβληθείσα, τότε δημιουργείται μια πρόσθετη διαφορά, η οποία και αποτελεί τα αναδρομικά ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Με πληροφορίες από: Topontiki