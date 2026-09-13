Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίρασε ένα μεγάλο ποσό στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Συγκεκριμένα, το ποσό που διεκδικήθηκε ανερχόταν στα 8.000.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί ανακοινώθηκαν, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν να ελέγξουν τα δελτία τους.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί για το ποσό των 8.000.000 ευρώ ήταν οι εξής: 30, 22, 35, 10, 24. Ο αριθμός Τζόκερ που συμπλήρωσε τον τυχερό συνδυασμό ήταν το 13.

Αυτοί οι αριθμοί καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας ένα σημαντικό έπαθλο στην πρώτη κατηγορία των νικητών.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο Τζόκερ

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η φυσική παρουσία και η συμπλήρωση δελτίου σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη διαδικτυακή συμμετοχή, η οποία γίνεται μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Νέοι κανόνες για τα κέρδη της πρώτης κατηγορίας

Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, η οποία απαιτεί 5+1 σωστές προβλέψεις, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών που έχουν πετύχει τον τυχερό συνδυασμό. Αυτή η διαδικασία ισχύει και για τη σημερινή κλήρωση.

Επίσης, έχουν επέλθει αλλαγές στο ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ. Πλέον, το ελάχιστο ποσό εκκίνησης για την πρώτη κατηγορία αρχίζει από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το παλαιότερο όριο των 600.000 ευρώ.

Αλλαγές στην καταβολή επάθλων της δεύτερης κατηγορίας

Στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ, όπου απαιτούνται 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο έχει πλέον καθοριστεί ως σταθερό. Συγκεκριμένα, κάθε νικητής σε αυτή την κατηγορία θα λαμβάνει το ποσό των 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, έχει τεθεί ένα ανώτατο όριο για το συνολικό ποσό που μπορεί να καταβληθεί για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Η κατανομή των κερδών στη δεύτερη κατηγορία διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των νικητών. Εάν προκύψουν έως και 20 νικητές, τότε ο καθένας από αυτούς θα λάβει το πλήρες ποσό των 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί δεν θα υπερβεί τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ όλων των επιτυχόντων. Για να γίνει πιο κατανοητό, αν στην κλήρωση υπάρξουν 25 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο κάθε νικητής δεν θα λάβει 100.000 ευρώ, αλλά 80.000 ευρώ (μικτά), καθώς το συνολικό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα διαιρεθεί δια 25.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Reader