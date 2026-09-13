Ο Πιερρακάκης προαναγγέλλει επενδύσεις 20 δισ. ευρώ και αναλύει το «Invest Ahead»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προαναγγέλλει την παρουσίαση 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν νέες επενδύσεις ύψους έως και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στον επενδυτικό χάρτη της χώρας, γνωστό ως «Invest Ahead», καθώς και στην εγκατάσταση διεθνών χρηματοοικονομικών εταιρειών στην Ελλάδα. Παράλληλα, σχολίασε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Επενδυτικός χάρτης και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με αυξημένες επενδύσεις στην τεχνολογία και ενίσχυση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το «Invest Ahead» αποτελεί τον επενδυτικό χάρτη της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων και την τόνωση της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεκίνησαν από το 11% το 2019, ενώ φέτος η εκτίμηση του προϋπολογισμού τις τοποθετεί στο 17,7%. Συγκριτικά, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, οι επενδύσεις κινούνται γύρω στο 22% του ΑΕΠ. Αυτή η διαφορά των 4,3 μονάδων, όπως επεσήμανε, αντιστοιχεί σε παραγωγικότητα, μισθούς, θέσεις εργασίας και εξαγωγές που λείπουν από την ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες και δυνητική επίδραση

Ο υπουργός ανέφερε ότι έγινε λεπτομερής εξέταση της οικονομίας κλάδο προς κλάδο, οδηγώντας στον εντοπισμό περίπου 30 συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. Αυτές οι ευκαιρίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αφαλάτωση στα νησιά και τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας, μέχρι τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Η δυνητική επίδραση αυτών των προτάσεων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις μέσα σε δέκα χρόνια. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθεί πρόσθετο εισόδημα ύψους 20 έως 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά.

Η παρουσία της Millennium στην Ελλάδα

Αναφορικά με την εγκατάσταση της Millennium στην Ελλάδα, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της, καθώς η Millennium αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων διεθνώς. Η παρουσία της στην ελληνική αγορά μεταφράζεται σε δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη ενός νέου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Ο κ. Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους θα φορολογούνται κανονικά στην Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού και ανταγωνιστικού πλαισίου, ικανού να προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και στελέχη υψηλού επιπέδου. Αυτό, όπως σημείωσε, αφορά ιδιαίτερα τους νέους Έλληνες, καθώς επιδιώκεται η δυνατότητα οικοδόμησης μιας διεθνούς καριέρας στα χρηματοοικονομικά και από την Αθήνα, φέρνοντας σε επαφή το διεθνές κεφάλαιο με το ελληνικό ταλέντο.

Την ίδια λογική ακολουθεί και η επιλογή του Chris Rokos, ο οποίος επέλεξε την Ελλάδα τόσο για τη φορολογική του κατοικία όσο και για την παρουσία της εταιρείας του, στέλνοντας ένα παρόμοιο μήνυμα προσέλκυσης επενδύσεων και ταλέντων.

Μέτρα ΔΕΘ και ρυθμός ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης 2% που είχε αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι αυτός «δεν είναι ταβάνι», υποδηλώνοντας ότι οι προσδοκίες για την οικονομική πορεία είναι υψηλότερες.

Τέλος, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι επιλογές που έγιναν στα μέτρα θα ήταν οι ίδιες, ακόμη και αν δεν υπήρχε το ενδεχόμενο εκλογών. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σταθερότητα και τη συνέχεια στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εκλογικό ημερολόγιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki