Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε επενδυτικό σχέδιο 20 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε ένα μακρόπνοο επενδυτικό σχέδιο με την ονομασία «Invest Ahead», το οποίο αναμένεται να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο αυτό ανακοινώθηκε ως ο κεντρικός πυλώνας και ο απόλυτος επενδυτικός χάρτης της Ελλάδας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο κ. Πιερρακάκης έκανε τις σχετικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην «Καθημερινή».

Ο «Invest Ahead» ως επενδυτικός χάρτης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το «Invest Ahead» συνιστά τον επενδυτικό χάρτη της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Αναφέρθηκε στην πορεία των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι το 2019 αυτές ανέρχονταν στο 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Για το τρέχον έτος, η εκτίμηση του προϋπολογισμού προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ. Ο υπουργός επισήμανε τη διαφορά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου οι επενδύσεις κινούνται περίπου στο 22% του ΑΕΠ.

Στόχοι και δυνητική επίδραση του σχεδίου

Η διαφορά των 4,3 μονάδων, όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, αντιστοιχεί σε παραγωγικότητα, μισθούς, θέσεις εργασίας και εξαγωγές που λείπουν από την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του σχεδίου, η οικονομία εξετάστηκε κλάδο προς κλάδο.

Από αυτή τη λεπτομερή ανάλυση, προέκυψαν περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτές οι ευκαιρίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αφαλάτωση στα νησιά και τα ναυπηγεία για σκάφη πολυτελείας μέχρι τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Η δυνητική επίδραση του «Invest Ahead» εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις εντός δέκα ετών, ενώ παράλληλα αναμένεται να προσθέσει 20 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο εισόδημα. Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά.

Διορθώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ελεύθερων επαγγελματιών και τις προσαυξήσεις στα τεκμήρια φορολόγησης. Όπως επισήμανε, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με την ψηφιακή τιμολόγηση, αποτέλεσαν ένα καθοριστικό βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι η πρακτική εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος ανέδειξε πιθανές αδικίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις προσαυξήσεις του 5% λόγω τζίρου και του 10% λόγω μισθοδοσίας. Για τον λόγο αυτό, διευκρίνισε ότι αυτές οι προσαυξήσεις διορθώνονται.

Παρόλα αυτά, ο κατώτατος μισθός διατηρείται ως ελάχιστη βάση. Ο υπουργός αιτιολόγησε αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι είναι εύλογο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να μη δηλώνει συστηματικά λιγότερα από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά και τα 2,2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ

Αναφορικά με τη δημιουργία ενός ειδικού «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ουσιαστική. Είπε χαρακτηριστικά πως «για μια οικογένεια που μπορεί να αποταμιεύσει 200 ή 300 ευρώ ο διπλασιασμός είναι ουσιαστικός».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι θα υπάρχουν αυστηροί κανόνες και εποπτεία για την άρτια υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης. Τέλος, ο υπουργός ρωτήθηκε για τη διάθεση των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στην ερώτηση αν αυτά τα χρήματα θα κατευθύνονταν σε διαφορετικά μέτρα χωρίς τις βουλευτικές εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν απόλυτος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική επιλογή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis