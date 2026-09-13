Νέο πλαίσιο για την εκκαθάριση κληρονομιών: Αποζημίωση 800 ευρώ για τους δικηγόρους

Ένα νέο πλαίσιο για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιών τίθεται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί μέσω ειδικών καταλόγων δικηγόρων, οι οποίοι θα δημιουργηθούν σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας.

Μία κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζει λεπτομερώς τους όρους ένταξης των δικηγόρων στους καταλόγους αυτούς, τον τρόπο επιλογής τους για κάθε υπόθεση, αλλά και το ύψος της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους.

Προϋποθέσεις ένταξης στον κατάλογο

Για να μπορέσει ένας δικηγόρος να ενταχθεί στον ειδικό κατάλογο για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιών, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητο να είναι μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτόν.

Επιπλέον, ο δικηγόρος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια δικηγορίας. Ένα ακόμη κριτήριο είναι να μην του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, με εξαίρεση την επίπληξη. Τέλος, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη παρακολούθηση ενός ειδικού σεμιναρίου επιμόρφωσης.

Ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης

Τα απαραίτητα σεμινάρια επιμόρφωσης για τους δικηγόρους που επιθυμούν να ενταχθούν στους καταλόγους θα πραγματοποιούνται μία φορά ανά δικαστικό έτος. Η ελάχιστη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων έχει οριστεί στις 12 ώρες και υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τους και εξ αποστάσεως, προσφέροντας ευελιξία στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή των δικηγόρων στα σεμινάρια θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης, θα χορηγείται στους δικηγόρους το απαραίτητο πιστοποιητικό, το οποίο θα τους επιτρέπει να ενταχθούν στους ειδικούς καταλόγους.

Διαδικασία ανάθεσης υποθέσεων

Η ανάθεση των υποθέσεων δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας δεν θα γίνεται με ελεύθερη επιλογή δικηγόρου από τον αιτούντα. Αντιθέτως, οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους θα κατατάσσονται αλφαβητικά, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την ισονομία.

Η πρώτη υπόθεση θα ανατίθεται στον πρώτο δικηγόρο του καταλόγου, η επόμενη στον δεύτερο και ούτω καθεξής, ακολουθώντας μια κυκλική διαδικασία. Όταν εξαντλείται ο κατάλογος, η διαδικασία θα ξεκινά ξανά από τον πρώτο δικηγόρο. Κατά κανόνα, κάθε διορισμός αφορά την εκκαθάριση μίας κληρονομίας, αν και προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης περισσότερων υποθέσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ύψος της αποζημίωσης

Για κάθε δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας που αναλαμβάνει ένας δικηγόρος από τον ειδικό κατάλογο, προβλέπεται αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προκαταβάλλεται από τον αιτούντα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος εκδίδει ένα ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής που συνοδεύει την αίτηση για την εκκαθάριση.

Η πληρωμή της αποζημίωσης θα μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά, απλοποιώντας τη διαδικασία. Ωστόσο, τα 800 ευρώ δεν αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις την τελική αμοιβή. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση υπολείπεται ουσιωδώς των ενεργειών που απαιτήθηκαν, ο εκκαθαριστής δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.

Με πληροφορίες από: dnews.gr