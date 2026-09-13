Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άλλες ομάδες τον Νοέμβριο

Σημαντική αύξηση και διεύρυνση των δικαιούχων ανακοινώθηκε για την ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι και 300 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά για φέτος. Η νέα ρύθμιση επεκτείνει το επίδομα σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνταξιούχων άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Αυξημένο επίδομα και μόνιμος χαρακτήρας

Η οικονομική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026, ανέρχεται στα 400 ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελεί αύξηση σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν δοθεί πέρυσι, αλλά και από τα 300 ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί για φέτος. Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση και τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση είναι 150 ευρώ, δηλαδή κατά 60%.

Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Τα 400 ευρώ είναι καθαρά και αφορολόγητα, προσφέροντας μια σταθερή στήριξη στους δικαιούχους.

Σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων

Με τη νέα ρύθμιση, η οποία ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά. Η ενίσχυση επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς να τίθενται πλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το ίδιο ποσό των 400 ευρώ θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά περισσότερο από 50%

Οι συνολικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης ανέρχονται πλέον σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2025, όταν οι δικαιούχοι ήταν 1.452.246. Πρόκειται για μια αύξηση περίπου 744.500 ατόμων, που ξεπερνά το 50%.

Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, με την κυριότερη κατηγορία να είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Η διεύρυνση αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων.

Το δημοσιονομικό κόστος και η κατανομή του

Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος για την ενίσχυση ανέρχεται στα 879 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 712 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων.

Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ. Στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται 176.578 πολίτες, με κόστος 71 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ αντιστοιχούν σε κόστος 69 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 49.570 δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων αντιστοιχούν σε κόστος 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι εμφανής. Τον Νοέμβριο του 2025, την οικονομική ενίσχυση είχαν λάβει 1.452.246 πολίτες. Το ποσό της ενίσχυσης τότε ανερχόταν σε 250 ευρώ, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να διαμορφώνεται σε 363 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα ρύθμιση του 2026 σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση τόσο στο ύψος του ποσού όσο και στον αριθμό των ωφελούμενων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit