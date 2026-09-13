Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα νέο ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν πλέον άμεσα τους καταναλωτές. Αυτή η κατάσταση επιβαρύνει την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στην αγορά ενέργειας. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία και για την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται για την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης εν μέσω χαμηλών αποθεμάτων.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε μια νέα ανοδική πορεία, ως άμεση συνέπεια των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το πρωί, η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, αν και αργότερα υποχώρησε ελαφρά, διαμορφούμενη κάτω από τα 104 δολάρια. Ωστόσο, η εβδομαδιαία άνοδος που καταγράφηκε είναι σημαντική, φτάνοντας το 9%. Αυτή η ανοδική τάση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μετακυλιστεί και στην αντλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, έντονος προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η τιμή του εκτοξεύθηκε στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για την περίοδο θέρμανσης. Οι αποθήκες της ηπείρου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 67,6% της χωρητικότητάς τους. Η συνολική ανοδική πορεία στις διεθνείς τιμές ενέργειας δημιουργεί νέες πιέσεις και αυξάνει το κόστος των ενεργειακών προϊόντων.

Επιβάρυνση για τους καταναλωτές και μέτρα στήριξης

Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από το Σάββατο, με την άνοδο να είναι ιδιαίτερα αισθητή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή η εξέλιξη αναπόφευκτα θα επιβαρύνει την καθημερινότητα των νοικοκυριών και θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε έναν νέο κύκλο μέτρων στήριξης. Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται υπό εξέταση είναι και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύριος στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις των αυξήσεων των τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσπαθώντας να ανακουφίσει την αγορά από τις συνεχιζόμενες πιέσεις.

Η δήλωση του υπουργού και η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητά της να στηρίζει την κοινωνία όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι συζητήσεις για την ανάγκη νέων μέτρων στήριξης έχουν ενταθεί, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει ενεργά για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) έχει εκδώσει μια σοβαρή προειδοποίηση, επισημαίνοντας αυξημένους κινδύνους στην επάρκεια των ενεργειακών προϊόντων τους επόμενους μήνες. Οι κίνδυνοι αυτοί αποδίδονται σε δύο βασικούς παράγοντες: αφενός στη μειωμένη παραγωγή ενέργειας και αφετέρου στα προβλήματα που παρατηρούνται στη διακίνηση και τον εφοδιασμό των ενεργειακών πόρων παγκοσμίως. Η προειδοποίηση του ΔΟΕ εντείνει την ανησυχία για την πορεία της ενεργειακής κρίσης και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου

Σε αντίθεση με τις ανησυχίες που εκφράζονται από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης. Ο κ. Τραμπ εκτιμά ότι οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή θα ολοκληρωθούν σύντομα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή η ταχεία ολοκλήρωση των συγκρούσεων θα οδηγήσει σε υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, προσφέροντας μια πιο αισιόδοξη προοπτική για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki