Η πρώτη ανάληψη από τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά» και οι επενδυτικές αποδόσεις

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά». Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενης από ενημερωτικό βίντεο, ο κ. Πιερρακάκης θέλησε να αποσαφηνίσει τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.

Στόχος της παρουσίασης ήταν να διαλύσει τυχόν παρανοήσεις, εξηγώντας λεπτομερώς τον μηχανισμό της κρατικής συνεισφοράς, την κλιμάκωση των καταβολών και τις προσδοκώμενες επενδυτικές αποδόσεις μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Η βασική αρχή του προγράμματος είναι η ισόποση συνεισφορά: για κάθε ένα ευρώ που καταθέτει ο γονιός, ο νονός ή ο παππούς, το κράτος θα προσθέτει επίσης ένα ευρώ.

Η φύση του «κουμπαρά»

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε στην παρουσίαση αφορούσε τη νομική και χρηματοοικονομική φύση του εργαλείου. Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε κατηγορηματικά ότι ο «κουμπαράς» δεν είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης, όπως ενδεχομένως να πιστεύουν κάποιοι.

Αντιθέτως, διευκρίνισε ότι πρόκειται για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί από τους γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με τον σαφή στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σημαντικό κεφάλαιο μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών του παιδιού. Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια δυναμική επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης.

Η κρατική συνεισφορά και η δυναμική της εξέλιξη

Ένα επιπλέον σημείο που αποσαφηνίστηκε αφορούσε το ανώτατο ετήσιο όριο της κρατικής συνεισφοράς. Στην υπόθεση ότι «το κράτος βάζει μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο και αυτό δεν αλλάζει», ο κ. Πιερρακάκης διόρθωσε, τονίζοντας ότι «αντιθέτως αλλάζει».

Εξήγησε ότι το αρχικό ποσό των 1.200 ευρώ δεν παραμένει αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, αλλά αναπροσαρμόζεται αυξητικά. Συγκεκριμένα, τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια. Αυτή η περιοδική αύξηση εξασφαλίζει τη δυναμική εξέλιξη της κρατικής ενίσχυσης καθ' όλη τη διάρκεια των 18 ετών, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στον χρόνο πλαίσιο υποστήριξης.

Οι συνολικές καταβολές και το συσσωρευμένο κεφάλαιο

Ο υπουργός παραθέτει τους ακριβείς υπολογισμούς σχετικά με τα συνολικά ποσά που μπορούν να συσσωρευτούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές καθ' όλη τη διάρκεια των 18 ετών, η συνολική συμμετοχή του κράτους ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 24.652 ευρώ.

Προσθέτει δε ότι, αν σε αυτό το ποσό υπολογιστούν και τα αντίστοιχα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών, δηλαδή το άθροισμα των καταβολών από το κράτος και την οικογένεια, φτάνει τις 49.304 ευρώ.

Επενδυτική υπεραξία και όροι ανάληψης

Ο κ. Πιερρακάκης απορρίπτει την αντίληψη ότι το όφελος περιορίζεται αποκλειστικά στο άθροισμα των καταβολών, απαντώντας «Όχι». Όπως διευκρινίζει, λόγω του ότι πρόκειται για επενδυτικό προϊόν, «με τις αυξημένες αποδόσεις το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 60.000 ευρώ ή ακόμα παραπάνω».

Αυτή η επενδυτική υπεραξία είναι εκείνη που επιτρέπει στο τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο να ξεπεράσει σημαντικά την ονομαστική αξία των καταθέσεων, προσφέροντας ένα μεγαλύτερο όφελος στην οικογένεια. Η ανάληψη των χρημάτων από τον συγκεκριμένο λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν το παιδί φτάσει τα 18 έτη, σηματοδοτώντας την ενηλικίωσή του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr