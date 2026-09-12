Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των καταβολών για την περίοδο 14-18 Σεπτεμβρίου

Σημαντικές πληρωμές έχουν προγραμματιστεί από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το διάστημα από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης περιόδου, αναμένεται να καταβληθεί ένα συνολικό ποσό ύψους 65.037.607,92 ευρώ.

Οι εν λόγω καταβολές αφορούν έναν μεγάλο αριθμό δικαιούχων, φτάνοντας τους 64.261 πολίτες. Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών και προγραμματισμένων οικονομικών ενισχύσεων που παρέχουν οι δύο φορείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και κοινωνικών παροχών.

Οι καταβολές για παροχές ΟΑΕΕ

Ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της συγκεκριμένης περιόδου, στις 14 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η καταβολή παροχών που αφορούν τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Το ποσό που θα διατεθεί ειδικά για αυτή την κατηγορία ανέρχεται σε 137.607,92 ευρώ.

Αυτή η πρώτη δέσμη πληρωμών θα κατευθυνθεί σε 111 δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες παροχές αποτελούν ένα μέρος των συνολικών οικονομικών ενισχύσεων που θα λάβουν οι πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ κατά το προσεχές διάστημα, προσφέροντας άμεση οικονομική υποστήριξη στους δικαιούχους.

Πληρωμές εφάπαξ παροχών

Σημαντικό μέρος των προγραμματισμένων καταβολών αφορά τις εφάπαξ παροχές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, από τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου. Για τον σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί ένα συνολικό ποσό ύψους 17.500.000 ευρώ.

Οι εφάπαξ αυτές παροχές θα διατεθούν σε 950 δικαιούχους, οι οποίοι αναμένουν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων. Η καταβολή αυτών των ποσών έρχεται να καλύψει ανάγκες που προκύπτουν από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους.

Επιδόματα ανεργίας και λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα κονδύλια των προγραμματισμένων πληρωμών αφορά την καταβολή επιδομάτων ανεργίας, καθώς και άλλων συναφών επιδομάτων. Για αυτή την κατηγορία, έχει δεσμευτεί και θα διατεθεί το ποσό των 20.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που θα επωφεληθούν από αυτές τις καταβολές ανέρχονται σε 34.000 άτομα, αριθμός που υπογραμμίζει την έκταση της κοινωνικής στήριξης που παρέχεται. Οι πληρωμές αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα χιλιάδων οικογενειών που αντιμετωπίζουν την ανεργία ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Στήριξη μητρότητας και προγράμματα ενεργού απασχόλησης

Στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών, προβλέπονται επίσης πληρωμές για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Συγκεκριμένα, το ποσό των 5.000.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 7.000 μητέρες, παρέχοντας ουσιαστική οικονομική στήριξη κατά την περίοδο της άδειας μητρότητας. Αυτή η ενίσχυση συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας και στην ομαλή μετάβαση των νέων μητέρων.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσό έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση της ενεργού απασχόλησης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Συνολικά 21.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Οι πληρωμές αυτές στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τέλος, ο «χάρτης» των πληρωμών συμπληρώνεται με την καταβολή 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Αυτές οι καταβολές ολοκληρώνουν το σύνολο των οικονομικών ενισχύσεων που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα στήριξης σε χιλιάδες πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki