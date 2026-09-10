Νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες

Νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες δρομολογείται μετά το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα. Η δράση αυτή, που προαναγγέλθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικεντρώνεται στην αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την κατεύθυνση περίπου 1,75 δισ. ευρώ σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Χρηματοδότηση και στόχοι του προγράμματος

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προαναγγείλει ένα πρόγραμμα ύψους 930 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Παράλληλα, προβλέπεται και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προέλθει από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις συγκροτούν το συνολικό ποσό των περίπου 1,75 δισ. ευρώ που θα διατεθεί.

Οι πόροι αυτοί αναμένεται να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις που αφορούν 62.000 κατοικίες, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την εγκατάσταση τουλάχιστον 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών.

Το ιστορικό και η συνέχεια των δράσεων

Η νέα αυτή δράση έρχεται ως συνέχεια του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον από τους πολίτες, ωστόσο είχε αντιμετωπίσει και σημαντικές καθυστερήσεις κατά την υλοποίησή του.

Δικαιούχοι και επιλέξιμες δαπάνες στον προηγούμενο κύκλο

Στον προηγούμενο κύκλο, το πρόγραμμα απευθυνόταν σε νοικοκυριά που επιθυμούσαν να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό. Οι κατοικίες μπορούσαν να είναι κύριες ή δευτερεύουσες, είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες ή παραχωρούμενες.

Επιλέξιμες θεωρούνταν και οι απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονταν το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης, τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, καθώς και συστήματα ελέγχου, όπως οι χρονοδιακόπτες.

Αναμονή για τις λεπτομέρειες του νέου οδηγού

Για τον νέο κύκλο του προγράμματος, αναμένονται οι επίσημες λεπτομέρειες του οδηγού. Από αυτές τις λεπτομέρειες θα προκύψουν οι επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης που θα μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον προηγούμενο κύκλο περιλάμβανε την είσοδο σε ειδική πλατφόρμα, τη δήλωση προσωπικών στοιχείων και e-mail, καθώς και την επισύναψη σχετικών δικαιολογητικών, όπου απαιτούνταν.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr