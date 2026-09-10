Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ανέλιξη της Gen Z σε διευθυντικές θέσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επαγγελματική ανέλιξη της Gen Z, επιταχύνοντας την άνοδό της στην ιεραρχία των επιχειρήσεων. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), η οποία αναλύει πώς οι οργανισμοί εντοπίζουν, αναπτύσσουν και αναδεικνύουν τα στελέχη του μέλλοντος. Η Gen Z εκτιμά ότι η AI συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτερη επαγγελματική της πορεία.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική ανέλιξη

Η ΑΙ λειτουργεί ως καταλύτης για την άνοδο της Gen Z στην επαγγελματική ιεραρχία, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί εντοπίζουν, αναπτύσσουν και φέρνουν στην επιφάνεια τα στελέχη του αύριο. Η έκθεση της IWG, με τίτλο «Z-Suite Report: How a New Generation is Evolving the Boardroom», τονίζει αυτή τη νέα δυναμική.

Τα έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων θεωρούν πλέον πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν ενθαρρύνει μόνο την παραγωγικότητα, αλλά βελτιώνει και την ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης. Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ευρύτερη επίδραση της AI στην εταιρική κουλτούρα και στην εξέλιξη των εργαζομένων.

Τα ποσοστά που μιλούν από μόνα τους

Ειδικότερα, το 82% των ερωτηθέντων στην έρευνα της IWG σημείωσε ότι το AI επισπεύδει την ανέλιξη των νεότερων στελεχών. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει με σαφήνεια πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην πιο εντατική απόκτηση επιρροής, τεχνογνωσίας και στρατηγικού πλεονεκτήματος στον χώρο της εργασίας.

Παράλληλα, η εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο αποτελεί πλέον σημαντικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Τέσσερα στα πέντε, δηλαδή το 80%, των διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοί τους καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις ευθύνης νωρίτερα από ό,τι οι προηγούμενες γενιές, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή τους επάρκεια.

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης στη Gen Z

Η εμπιστοσύνη προς τη νέα γενιά είναι εμφανής, καθώς το 92% των στελεχών δηλώνει ότι θα ήταν πιθανό να τοποθετήσει στέλεχος της Gen Z σε ανώτατη διοικητική θέση. Αυτό γίνεται με στόχο η επιχείρηση να αξιοποιήσει πλήρως τις δεξιότητες που οι νεότερες γενιές φέρνουν στο ανώτατο επίπεδο στελέχωσης, αναγνωρίζοντας την αξία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτή η τάση αποτυπώνει μια ευρύτερη δομική αλλαγή στο επιχειρείν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει πλέον μόνο τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αναδεικνύουν τους ηγέτες του αύριο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρική ηγεσία.

Πρόωρη ανάπτυξη δεξιοτήτων

Με βάση τα ευρήματα της έρερευνας, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τα νεότερα διευθυντικά στελέχη να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εξειδίκευση και ικανότητα λήψης αποφάσεων πολύ νωρίτερα στην εργασιακή τους καριέρα. Αυτό συμβαίνει σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, δημιουργώντας μια νέα γενιά ηγετών με ενισχυμένες ικανότητες από νωρίς.

Με πληροφορίες από: ot.gr