Η Nova παρουσιάζει την υπηρεσία Trade in & Save για αναβάθμιση συσκευών και κυκλική οικονομία

Η Nova ανακοίνωσε την έναρξη της νέας της υπηρεσίας, «Trade in & Save», προσφέροντας στους συνδρομητές της έναν νέο τρόπο να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι συνδρομητές μπορούν να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή, εξασφαλίζοντας άμεση έκπτωση για την αγορά ενός καινούργιου smartphone. Παράλληλα, η υπηρεσία δίνει μια δεύτερη ζωή στις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, προωθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Πιο προσιτή αναβάθμιση smartphone

Η υπηρεσία «Trade in & Save» καθιστά την αναβάθμιση των smartphone πιο προσιτή για τους καταναλωτές. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος απόκτησης ενός νέου κινητού τηλεφώνου, αξιοποιώντας την αξία της παλιάς τους συσκευής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της άμεσης έκπτωσης που λαμβάνουν κατά την ανταλλαγή.

Το όφελος για τους συνδρομητές μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς η αξία της παλιάς συσκευής μπορεί να συνδυαστεί με τυχόν επιδότηση συσκευής την οποία δικαιούται ο συνδρομητής. Αυτός ο συνδυασμός μειώνει περαιτέρω το συνολικό κόστος για την απόκτηση ενός νέου smartphone, καθιστώντας την αναβάθμιση ακόμα πιο συμφέρουσα.

Η διαδικασία ανταλλαγής

Η διαδικασία της ανταλλαγής μέσω του «Trade in & Save» είναι σχεδιασμένη να είναι απλή και γρήγορη, ολοκληρώνοντας σε τρία βασικά βήματα. Αρχικά, ο συνδρομητής επισκέπτεται ένα επιλεγμένο κατάστημα Nova, φέρνοντας μαζί του την παλιά του συσκευή. Εκεί, πραγματοποιείται αξιολόγηση της κατάστασης και της τρέχουσας αξίας της συσκευής.

Στη συνέχεια, ο συνδρομητής λαμβάνει άμεσα ένα κουπόνι που αντιστοιχεί στην αξία της παλιάς του συσκευής. Αυτό το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την αγορά ενός νέου smartphone, προσφέροντας την αναμενόμενη έκπτωση. Η απλότητα της διαδικασίας στοχεύει στην ευκολία των συνδρομητών.

Στήριξη της κυκλικής οικονομίας και του περιβάλλοντος

Στην καρδιά της υπηρεσίας «Trade in & Save» βρίσκεται μια θεμελιώδης αρχή της κυκλικής οικονομίας: κάθε συσκευή που μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται δεν πρέπει να καταλήγει στα απορρίμματα. Η επαναχρησιμοποίηση των παλαιότερων συσκευών συμβάλλει στην επέκταση του κύκλου ζωής τους και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η νέα αυτή υπηρεσία ενισχύει τη στρατηγική της Nova για τη βιωσιμότητα, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης. Οι συσκευές που επιστρέφονται μέσω της υπηρεσίας ελέγχονται εξονυχιστικά και, εάν είναι απαραίτητο, επισκευάζονται, ώστε να μπορούν να διατεθούν ξανά στην αγορά ως μεταχειρισμένες.

Μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη και υπεύθυνη διαχείριση

Μέσω της παράτασης του κύκλου ζωής των συσκευών, περιορίζεται η ανάγκη για παραγωγή νέων, κάτι που συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών. Το περιβαλλοντικό όφελος είναι μετρήσιμο, καθώς με την αγορά ενός ανακαινισμένου κινητού τηλεφώνου, η μέση αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπολογίζεται σε 62 kg CO₂-eq.

Ακόμη και για τις συσκευές που δεν είναι πλέον δυνατό να αξιοποιηθούν μέσω επαναχρησιμοποίησης, η Nova έχει προβλέψει μια υπεύθυνη διαδικασία διαχείρισης. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα ταξινομούνται με βάση τον τύπο τους και προωθούνται σε κατάλληλους φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ανάκτηση των πολύτιμων πρώτων υλών που περιέχονται σε αυτά.

Ενίσχυση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας της Nova

Η υπηρεσία «Trade in & Save» αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας που αναπτύσσει η Nova γύρω από τις συσκευές. Συμπληρώνει τις ήδη υφιστάμενες δράσεις της εταιρείας που αφορούν την επισκευή και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης.

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας, «Με το Trade in & Save δημιουργούμε αξία σε περισσότερα από ένα επίπεδα: για τους συνδρομητές μας, που μπορούν να μειώσουν το κόστος αναβάθμισης της συσκευής τους, για το περιβάλλον, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την υπεύθυνη διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και για την ίδια την εταιρεία μας, καθώς ενισχύουμε έ». Η δήλωση υπογραμμίζει την πολλαπλή αξία της νέας υπηρεσίας, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον και την ίδια την επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki