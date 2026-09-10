Φοιτητική στέγη: Ενοίκια έως 610 ευρώ για 19 τετραγωνικά κάνουν δύσκολη την εξίσωση για χιλιάδες οικογένειες

Η εξίσωση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε μια ολοένα και πιο δύσκολη πρόκληση για χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Καθώς η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά, η αναζήτηση μιας οικονομικής κατοικίας μετατρέπεται σε ένα κυνήγι για λίγους τυχερούς, με τα ενοίκια να φτάνουν ακόμα και τα 610 ευρώ τον μήνα για ένα δωμάτιο μόλις 19 τετραγωνικών μέτρων.

Η αυξανόμενη ζήτηση για μικρά ακίνητα

Τα μικρά σπίτια, με εμβαδόν από 30 έως 65 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία στο παρελθόν θεωρούνταν η προφανής και σχετικά οικονομική λύση για έναν φοιτητή, έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, αυτά τα ακίνητα δεν διεκδικούνται πλέον αποκλειστικά από φοιτητές.

Νέοι εργαζόμενοι, μονοπρόσωπα νοικοκυριά, καθώς και άτομα που αναγκάζονται να περιορίσουν τα τετραγωνικά τους για να συγκρατήσουν το κόστος του ενοικίου, ανταγωνίζονται για το ίδιο περιορισμένο απόθεμα, δημιουργώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές.

Πανελλαδική άνοδος ενοικίων

Τα στοιχεία της REMAX Ελλάς αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη γενικότερη πίεση που επικρατεί στην αγορά. Το 2026, τα ενοίκια κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην Αττική, η άνοδος αυτή είναι ακόμα πιο έντονη, φτάνοντας το 4,3%.

Η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται πλέον στα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας αύξηση από τα 8,9 ευρώ που ήταν το 2025. Ειδικότερα, στον Δήμο Αθηναίων και τις όμορες περιοχές, η μέση τιμή έχει ανέβει στα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 5,4%.

Η εικόνα στην Αθήνα και τις φοιτητικές περιοχές

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, στην Αθήνα, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τετραγωνικά μέτρα προσφέρεται με ζητούμενο μίσθωμα που ξεπερνά τα 400 ευρώ. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο χαρακτηριστική, καθώς περίπου επτά στα δέκα ακίνητα αυτής της κατηγορίας υπερβαίνουν τα 500 ευρώ τον μήνα.

Στου Ζωγράφου, μια από τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές της πρωτεύουσας, ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων κινείται γύρω στα 420 ευρώ. Για ένα δυάρι 50 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια περιοχή, το κόστος μπορεί να φτάσει περίπου τα 590 ευρώ.

Υψηλά ενοίκια και στην περιφέρεια

Ανάλογη πίεση παρατηρείται και εκτός Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 80,18% των διαμερισμάτων έως 50 τετραγωνικά μέτρα προσφέρεται με ενοίκιο πάνω από 300 ευρώ.

Στα Χανιά, ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να φτάσει τα 650 ευρώ. Στο Ηράκλειο, ένα δυάρι 50 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να κοστίσει έως 750 ευρώ. Στα Ιωάννινα, κατοικίες έως 45 τετραγωνικά μέτρα αγγίζουν τα 700 ευρώ, ενώ στην Καλαμάτα, σπίτια 50-60 τετραγωνικών μέτρων φτάνουν έως τα 730 ευρώ.

Περιορισμένες δημόσιες φοιτητικές κλίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 9.200 δημόσιες φοιτητικές κλίνες. Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει την περιορισμένη διαθεσιμότητα επιλογών για τους φοιτητές που αναζητούν οικονομική στέγαση μέσω των δημόσιων δομών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr