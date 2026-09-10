Η προσοχή των αγορών στην Κριστίν Λαγκάρντ ενόψει των αποφάσεων της ΕΚΤ

Η προσοχή των διεθνών αγορών είναι στραμμένη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στην Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κεντρική τράπεζα καλείται να διαχειριστεί την αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο του 2%, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις και απαιτεί αποφασιστικές κινήσεις.

Οι αποφάσεις για τα επιτόκια

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΕΚΤ προσπαθεί να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και να καθησυχάσει τις αγορές.

Ειδικότερα, το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης. Με αυτή την αύξηση, το επιτόκιο θα φτάσει στο 2,5%. Αυτή θα είναι η δεύτερη αύξηση επιτοκίων που πραγματοποιείται φέτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά την προηγούμενη κίνηση που είχε γίνει τον Ιούνιο.

Η ανησυχία για τον πληθωρισμό

Για την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αποτελεί στοίχημα να καταστείλει την ανησυχία που επικρατεί στις αγορές σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός οδεύει πάνω από τον στόχο του 2%, γεγονός που επιβαρύνει το οικονομικό κλίμα και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου η ανησυχία για τον πληθωρισμό είναι έντονη. Η κεντρική τράπεζα καλείται να λάβει μέτρα που θα συμβάλουν στην επαναφορά της σταθερότητας των τιμών, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των αγορών.

Το σκηνικό στις διεθνείς αγορές

Ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, το σκηνικό στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το ευρώ διατηρείται στα 1,1637 δολάρια, δείχνοντας τη σχετική του θέση έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών μετοχών υποδηλώνουν ένα συγκρατημένο άνοιγμα στις αγορές. Στον τομέα της ενέργειας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίδοση που καταγράφεται για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Οι αποδόσεις των ομολόγων

Εκτός από τις εξελίξεις στο νόμισμα και το πετρέλαιο, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων από την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αυτό το μείγμα παραγόντων, που περιλαμβάνει την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και το ράλι του πετρελαίου, επιβαρύνει σημαντικά το κλίμα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στον πληθωρισμό.

Η επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου εξελίσσεται το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στην περιοχή, μετά από έξι μήνες, κλιμακώνεται ξανά, δημιουργώντας ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η κρίση αυτή στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και στο ράλι του πετρελαίου. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει το γενικότερο κλίμα και προσθέτει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επόμενες συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η προσοχή των αγορών θα στραφεί και σε άλλες σημαντικές κεντρικές τράπεζες. Την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Οι αποφάσεις αυτών των κεντρικών τραπεζών θα συμπληρώσουν το παγκόσμιο οικονομικό παζλ, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις κινήσεις τους για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη διαχείριση της οικονομικής σταθερότητας σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit