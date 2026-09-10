Η ουγγρική UBM αποκτά το 65% της ΕΛΒΙΖ και ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα

Σε ουγγρικά χέρια περνά πλέον ο έλεγχος μιας από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου των ζωοτροφών, καθώς ο όμιλος UBM προχώρησε στην απόκτηση του 65% της ΕΛΒΙΖ. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα της UBM τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την ΕΛΒΙΖ, η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην μακρά της πορεία.

Ο όμιλος UBM: Ένας ισχυρός παίκτης στην αγροδιατροφή

Ο όμιλος UBM συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ομίλους αγροδιατροφής της Ουγγαρίας, διαθέτοντας εκτεταμένες δραστηριότητες σε κρίσιμους τομείς του κλάδου. Η κύρια δραστηριότητά του εστιάζει στην παραγωγή ζωοτροφών, έναν τομέα στον οποίο κατέχει ηγετική θέση. Αυτή η εξειδίκευση της UBM της επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα.

Πέρα από την παραγωγή ζωοτροφών, ο ουγγρικός όμιλος δραστηριοποιείται επίσης ενεργά στο εμπόριο δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Η ευρεία γκάμα των δραστηριοτήτων της UBM την καθιστά έναν πολυδιάστατο και σημαντικό παίκτη στον αγροδιατροφικό τομέα, με ισχυρή παρουσία στην Ουγγαρία και φιλοδοξίες για επέκταση στην ευρύτερη περιοχή.

Η ΕΛΒΙΖ: Μια ιστορική ελληνική βιομηχανία σε νέα εποχή

Η ΕΛΒΙΖ αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο των ζωοτροφών στην Ελλάδα. Με μια μακρά και επιτυχημένη παρουσία στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως μία ιστορική ελληνική βιομηχανία, συμβάλλοντας επί δεκαετίες στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και γεωργίας.

Η πρόσφατη αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση, με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου από τον ουγγρικό όμιλο UBM, ανοίγει ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο για την πορεία της ΕΛΒΙΖ. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να διαμορφώσει τις μελλοντικές στρατηγικές της εταιρείας και να επηρεάσει τη θέση της στην ελληνική και περιφερειακή αγορά.

Στρατηγική εξαγορά στο πλαίσιο διεθνούς ανάπτυξης

Η είσοδος της UBM στην ΕΛΒΙΖ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο του ουγγρικού ομίλου μια σημαντική παραγωγική βάση που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση παρέχει στην UBM άμεση και ουσιαστική πρόσβαση σε μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό αγροτικό και κτηνοτροφικό αποτύπωμα, προσφέροντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΛΒΙΖ είχε γνωστοποιηθεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της UBM, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της πέρα από τα σύνορα της Ουγγαρίας, με έμφαση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προοπτικές για την ελληνική και βαλκανική αγορά

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του νέου βασικού μετόχου, του ομίλου UBM. Βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η ΕΛΒΙΖ θα αξιοποιηθεί ως μια κεντρική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ουγγρικού ομίλου εντός της ελληνικής αγοράς. Η παρουσία της UBM μέσω της ΕΛΒΙΖ μπορεί να δημιουργήσει νέες δυναμικές και ευκαιρίες στον τομέα των ζωοτροφών και των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η εξαγορά αυτή δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο για την επέκταση του ουγγρικού ομίλου στην ευρύτερη βαλκανική αγορά. Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την εδραιωμένη παρουσία και την εμπειρία της ΕΛΒΙΖ, προσφέρουν στην UBM σημαντικά πλεονεκτήματα στην προσπάθειά της να ενισχύσει την περιφερειακή της επιρροή στον αγροδιατροφικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki