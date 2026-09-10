ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα 2026 – Όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκίνησε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν το ειδικό εποχικό βοήθημα του τρέχοντος έτους. Το βοήθημα, το οποίο έχει καθοριστεί να κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία του δικαιούχου, αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου του 2026.

Έναρξη αιτήσεων και προθεσμίες υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το έτος 2026 ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων, ώστε να διεκδικήσουν το βοήθημα.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική διαδικασία, η υποβολή αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ΚΕΠ θα μπορούν να το πράξουν από τις 23 Σεπτεμβρίου και μετά. Η τελική προθεσμία για την υποβολή όλων των αιτήσεων, τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ΚΕΠ, έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00 το μεσημέρι.

Το ύψος του βοηθήματος και οι δικαιούχοι

Το ειδικό εποχικό βοήθημα, όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΥΠΑ, παρουσιάζει διακυμάνσεις στο ύψος του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγελματικής ομάδας. Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από ένα ελάχιστο των 719 ευρώ έως ένα μέγιστο των 1.438 ευρώ. Αυτή η διαφορά στο ποσό εξαρτάται άμεσα από την κατηγορία του δικαιούχου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Προϋποθέσεις και ειδικές εξαιρέσεις

Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Συγκεκριμένα, το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αυτός ο περιορισμός διασφαλίζει ότι το εποχικό βοήθημα απευθύνεται σε εργαζομένους που δεν καλύπτονται από την τακτική επιδότηση ανεργίας κατά την εν λόγω περίοδο.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, η οποία αφορά τους οικοδόμους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των οικοδομών έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Η εξαίρεση αυτή αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος των οικοδόμων.

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω gov.gr

Οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα στους δικαιούχους. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης πλατφόρμας του gov.gr, στην ειδική υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την υπηρεσία αναζητώντας «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ – gov.gr».

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, οι πολίτες μπορούν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή στην πύλη του gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήγημα ΔΥΠΑ. Η χρήση αυτής της ηλεκτρονικής οδού διασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, αποφεύγοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos