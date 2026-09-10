«Επικοινωνιακή επιταγή» χαρακτηρίζει το Κόμμα των Συνταξιούχων την ενίσχυση των 400 ευρώ

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους ασκεί ο Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων, Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου κάνει λόγο για «επικοινωνιακή επιταγή» και όχι για ουσιαστική πολιτική στήριξης, η οποία δεν βελτιώνει το εισόδημα των ανθρώπων που διαβιούν με πενιχρά ποσά.

Επικοινωνιακή διαχείριση αντί ουσιαστικής στήριξης

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κόμματος των Συνταξιούχων, η κυβέρνηση παρουσιάζει το ποσό των 400 ευρώ ως «στήριξη» προς τους συνταξιούχους. Ωστόσο, ο κ. Παπαγεωργίου υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επικοινωνιακή επιταγή και όχι για μια διαρθρωτική πολιτική. Κατά τη δήλωσή του, η κίνηση αυτή δεν αυξάνει καμία σύνταξη, δεν βελτιώνει κανένα εισόδημα και δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών που ζουν με μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 400 έως 800 ευρώ.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου χαρακτηρίζει την ενίσχυση των 400 ευρώ ως «λογιστικό πυροτέχνημα». Επισημαίνει πως το ποσό αυτό δεν ενσωματώνεται στη σύνταξη, δεν είναι μόνιμο, δεν αναπροσαρμόζεται και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τους δικαιούχους. Η πραγματική διαφορά από το προηγούμενο επίδομα, το οποίο ανερχόταν στα 300 ευρώ, ανέρχεται σε 100 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή μόλις 8,33 ευρώ τον μήνα.

Η φύση της ενίσχυσης: Εφάπαξ και όχι μόνιμη

Ο Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων τονίζει ότι η καταβολή της ενίσχυσης τον Νοέμβριο δεν σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η χρονική στιγμή της καταβολής συνδέεται με δημοσιονομικά βολικό χρόνο και με την επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης. Οι συνταξιούχοι, όπως αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου, δεν έχουν ανάγκη από ένα «δώρο Νοεμβρίου», αλλά από ένα σταθερό εισόδημα που θα τους εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση για 12 μήνες τον χρόνο.

Η φύση του μέτρου ως εφάπαξ ποσό, χωρίς μόνιμο χαρακτήρα, αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής. Η απουσία ενσωμάτωσης στη σύνταξη σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να υπολογίζουν σε αυτή την ενίσχυση ως σταθερό μέρος του εισοδήματός τους, κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, υπονομεύει την οικονομική τους ασφάλεια και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους.

Κριτήρια αποκλεισμού και μη καθολικότητα

Για να μπορέσει κάποιος να λάβει το ποσό των 400 ευρώ, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ο Γιάννης Παπαγεωργίου χαρακτηρίζει ως «μηχανισμούς αποκλεισμού». Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κλείσει τα 65 έτη έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025, να λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη και να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρεται επίσης στις εξαιρέσεις που προβλέπονται για συντάξεις χηρείας, όπου το όριο ηλικίας είναι στα 60 έτη, καθώς και για αναπήρους και ανασφάλιστους υπερήλικες. Αυτές οι εξαιρέσεις, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι το μέτρο δεν είναι καθολικό και ότι πρόκειται για «μπαλώματα σε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί», αντί για μια ολοκληρωμένη και δίκαιη λύση για το σύνολο των συνταξιούχων.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και αξιοπρέπεια

Η ενίσχυση των 400 ευρώ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κόμματος των Συνταξιούχων, δεν επαρκεί για να καλύψει τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, ούτε αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, δεν συμβάλλει στη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος και δεν προσφέρει καμία μόνιμη λύση στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου τονίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί ένα «ετήσιο επίδομα φτώχειας» και όχι μια πολιτική που προάγει την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή του, δεν στηρίζει πραγματικά τους συνταξιούχους, αλλά προσπαθεί να τους διαχειριστεί με επιταγές και εφάπαξ ποσά, αντί να εφαρμόσει μόνιμες αυξήσεις και να εξασφαλίσει δικαιοσύνη.

Διεκδίκηση μόνιμων λύσεων

Το Κόμμα των Συνταξιούχων, μέσω του Προέδρου του, δηλώνει αποφασισμένο να διεκδικήσει την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων, η οποία, όπως υπογραμμίζεται, δεν είναι εφάπαξ παροχή αλλά δικαίωμα. Η διεκδίκηση αυτή θα γίνει με τεκμηρίωση, με τη χρήση αριθμών και με την άσκηση πολιτικής πίεσης.

Ο κ. Παπαγεωργίου καταλήγει στην τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μόνιμες λύσεις που θα διασφαλίζουν ένα σταθερό και αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους συνταξιούχους, αντί για περιστασιακές ενισχύσεις που δεν επιλύουν τα δομικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος και της αγοραστικής τους δύναμης.

Με πληροφορίες από: Topontiki