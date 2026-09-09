Πιερρακάκης: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγγυητής της εμπιστοσύνης στην οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε τον βασικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην προστασία της εμπιστοσύνης για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους μικρούς αποταμιευτές. Σε χαιρετισμό του στο «Επετειακό Συμπόσιο 2026» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα «Η Ιστορία μας – Η Στρατηγική μας – Οι Νέοι Ορίζοντές μας», ο υπουργός τόνισε τη σύνδεση μιας αξιόπιστης κεφαλαιαγοράς με τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε πραγματικές επενδύσεις, την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ο κεντρικός ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως τον εγγυητή της εμπιστοσύνης στην οικονομία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η βασική μέριμνα του θεσμού είναι να προστατεύει την εμπιστοσύνη, καθώς χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει κεφαλαιαγορά. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σταθερότητα και η συνέχεια των θεσμών ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της αγοράς.

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έρχομαι σε έναν θεσμό ο οποίος -στενά μιλώντας- “ελέγχει την αγορά”. Έρχομαι σε έναν θεσμό που η βασική του μέριμνα είναι να προστατεύει την εμπιστοσύνη». Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την κεντρική φιλοσοφία πίσω από τη λειτουργία της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην οικοδόμηση ενός σταθερού και αξιόπιστου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η ιστορική διαδρομή και οι προκλήσεις του θεσμού

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα 35 χρόνια ζωής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την ίδρυσή της το 1991. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο θεσμός πέρασε μέσα από τις διακυμάνσεις της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, βίωσε περιόδους υψηλής ανάπτυξης, αλλά και την κατάρρευση μετά το 2010, προτού η χώρα επιστρέψει στην κανονικότητα και την ανάπτυξη με πολύ κόπο.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρειάστηκε να διαχειριστεί μεγάλες χρηματιστηριακές κρίσεις στο εσωτερικό, καθώς και σημαντικές ανατροπές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Αυτές οι εξελίξεις ανέδειξαν τη σημασία των ανεξάρτητων θεσμών για τη λειτουργία του κράτους και την εμπέδωση μιας σταθερής οικονομικής κουλτούρας. Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στη λειτουργία των θεσμών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Η μετάβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον ρόλο της στη μετάβαση της Ελλάδας από μια περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Σχολίασε ότι η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το Χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης, στην εποχή του σήμερα που το Χρηματιστήριο γίνεται υποδομή ανάπτυξης.

Μάλιστα, η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο δίκτυο της Euronext αποτελεί μια τέτοια αναβάθμιση σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η κίνηση αναμένεται να δράσει ως καταλύτης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα, σε περισσότερους επενδυτές και, πρακτικά, σε μια αγορά χωρίς σύνορα. Ο υπουργός τόνισε ότι η αγορά πρέπει να παράγει και το κράτος να σχεδιάζει στρατηγικά, με σαφείς κανόνες και σταθερό βλέμμα στην ανάπτυξη.

Απολογισμός και η προστασία του επενδυτή

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία από τον απολογισμό της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο 2019-2026, η οποία ταυτίζεται χρονικά με τη διακυβέρνηση της χώρας από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την εν λόγω περίοδο, το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπερτετραπλασιάστηκε, φτάνοντας από τα 6,1 δισ. ευρώ το 2019 στα 25,6 δισ. ευρώ σήμερα.

Επιπλέον, δόθηκαν οι πρώτες άδειες σε παρόχους κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο των εξελίξεων στην αγορά. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «ο επενδυτής δεν προστατεύεται με εγκυκλίους», αλλά «προστατεύεται όταν κάποιος αρμόδιος μπαίνει στο κατάστημα ή στην πλατφόρμα και ελέγχει αν αυτό που πωλείται, είναι αυτό που δηλώνεται». Σε σχετική ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι «Πολιτική, οικονομία και κοινωνία διαμορφώνουν μια τριγωνική σχέση που παραμένει λειτουργική μόνο σε ένα σταθερό περιβάλλον».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit