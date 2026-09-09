Άνοδος στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν απότομη άνοδο σήμερα, ξεπερνώντας τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ και το πετρέλαιο Μπρεντ υπερέβη τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς και στα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου για την τρέχουσα περίοδο. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχίες ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Η άνοδος του φυσικού αερίου

Συγκεκριμένα, περίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη TTF, ο οποίος αποτελεί την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο, σημείωσε άνοδο της τάξης του 4,44%. Η τιμή του διαμορφώθηκε στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Νωρίτερα, ο δείκτης είχε αγγίξει ακόμα υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τα 80,99 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023.

Η απότομη αυτή αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή, στις οποίες εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο πλοία. Παράλληλα, οι ανησυχίες εντείνονται λόγω των χαμηλών επιπέδων των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου για την τρέχουσα περίοδο, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ενόψει των αυξημένων αναγκών θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου

Παράλληλα με την άνοδο του φυσικού αερίου, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής επηρέασε σημαντικά και την αγορά του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Μπρεντ ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η τιμή του Μπρεντ διασπά αυτό το όριο από τις 24 Ιουλίου, αναδεικνύοντας την ευαισθησία της αγοράς στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ κατέγραψαν άνοδο κατά 2,74 δολάρια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2,8%, φτάνοντας τα 100,66 δολάρια το βαρέλι περίπου στις 17:15 ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα, η τιμή είχε αγγίξει ακόμα και τα 100,95 δολάρια. Αντίστοιχη ήταν η πορεία και για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI), το οποίο ενισχύθηκε κατά 2,74 δολάρια ή 3%, διαμορφούμενο στα 95,77 δολάρια το βαρέλι. Το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών για το WTI αποτελεί το υψηλότερο από τις αρχές Ιουνίου.

Οι αιτίες της ανόδου

Η βασική αιτία πίσω από την τρέχουσα άνοδο των τιμών τόσο του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου είναι η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία στην περιοχή έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν άμεσα την προσφορά και τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών πόρων.

Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου αποτελούν τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα για την τρέχουσα περίοδο του έτους. Η μειωμένη αποθηκευτική ικανότητα, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση που αναμένεται κατά τους χειμερινούς μήνες, προκαλεί έντονες ανησυχίες στους αναλυτές και τους καταναλωτές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πιέσεις στις τιμές, καθώς οι αγορές προσπαθούν να διασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες.

Προειδοποιήσεις για τον χειμώνα

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της θέρμανσης ενόψει του χειμώνα. Ο Πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής προέβη σε δηλώσεις που σκιαγραφούν ένα δυσοίωνο μέλλον για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον χειμώνα «θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη», υποδηλώνοντας σημαντική αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης. Παράλληλα, τόνισε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να είναι 70% πιο ακριβό, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο των χαμηλών θερμοκρασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki