Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Mazda συμμετέχει δυναμικά στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μία διοργάνωση που φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία έχει οριστεί ως η Τιμώμενη Χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει μια σύγχρονη έκφραση της Ιαπωνικής Τελειότητας, με πρωταγωνιστές δύο σημαντικά μοντέλα της: το αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα, και το νέο Mazda CX-5.

Η Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα και η παρουσία της Mazda

Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα περιβάλλον όπου η ιαπωνική κουλτούρα, η τεχνολογία και η επιχειρηματική σκέψη συναντούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η δυναμική παρουσία της Mazda υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη προσέγγιση της ιαπωνικής τελειότητας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, το περίπτερο της Mazda επισκέφθηκε ο Υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης, Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, κ. Minoru Kiuchi. Η επίσκεψή του ανέδειξε περαιτέρω τη δυναμική παρουσία της ιαπωνικής επιχειρηματικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Νέα μοντέλα στο επίκεντρο

Στη φετινή ΔΕΘ, η Mazda παρουσιάζει δύο από τα σημαντικότερα νέα της μοντέλα, τα οποία εκφράζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας. Το Mazda CX-6e σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία εξηλεκτρισμού της μάρκας, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία με τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion. Το μοντέλο διατηρεί τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που διαχρονικά χαρακτηρίζει κάθε Mazda.

Δίπλα στο ηλεκτρικό μοντέλο, βρίσκεται το νέο Mazda CX-5, το οποίο αποτελεί την τρίτη γενιά ενός μοντέλου που έχει σημειώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το νέο CX-5 εξελίσσει μια ήδη παγκόσμια επιτυχημένη ιστορία, προσφέροντας μεγαλύτερους χώρους, προηγμένη τεχνολογία και την αυθεντική οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai.

Συζητήσεις για το μέλλον της αυτοκίνησης

Μία ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της Mazda στην έκθεση ήταν η συμμετοχή του κ. Δημήτρη Καββούρη, Deputy Chief Executive Officer και Chief Strategy Officer του ομίλου Συγγελίδη, στο επίσημο panel του Ιαπωνικού Pavilion. Το θέμα της συζήτησης ήταν «Mobility 2035: Japan–Europe Alliances for a Carbon-Neutral Automotive Industry».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σημαντικές αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν η πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα, ο εξηλεκτρισμός των οχημάτων, οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης στον τομέα αυτό.

Η διαχρονική φιλοσοφία της Mazda

Ενώ η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Mazda παραμένει προσηλωμένη σε μία βασική αρχή: η τεχνολογική εξέλιξη πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Στόχος της είναι η δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Από τις ρίζες της στη Χιροσίμα, η Mazda συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες που την καθιστούν ξεχωριστή. Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν την ακρίβεια, την αρμονία, την προσήλωση στη λεπτομέρεια και την τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία της στο σύγχρονο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Με πληροφορίες από: Topontiki