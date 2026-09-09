Πρόεδρος πρατηριούχων: Η βενζίνη θα φτάσει τα 2 ευρώ τον χειμώνα, 70% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, προέβη σε δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις τιμές των καυσίμων κατά τον επερχόμενο χειμώνα. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε πως ενδέχεται να φτάσουν στιγμές που η βενζίνη θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% ακριβότερο σε σύγκριση με την έναρξη της προηγούμενης περιόδου.

Οι τιμές της βενζίνης και η ελληνική πραγματικότητα

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, θα υπάρξουν στιγμές μέσα στον χειμώνα όπου οι καταναλωτές θα αναφέρουν «η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε». Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι σύνηθες ούτε συμβατό με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα.

Εξήγησε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα κράτος με την οικονομική δύναμη της Ελβετίας, της Κεντρικής Ευρώπης ή της Αυστρίας, οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερους μισθούς και μπορούν να αντέξουν τέτοιες πιέσεις. Όπως ανέφερε, όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πίεση για τους Έλληνες πολίτες.

Διεθνείς παράγοντες και η άνοδος του μπρεντ

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων αναφέρθηκε στην άνοδο του πετρελαίου τύπου μπρεντ, το οποίο πλησιάζει τα 100 δολάρια. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Όπως δήλωσε, «δυστυχώς οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν την ανηφόρα», υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση στην αγορά των καυσίμων.

Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης και η κυβερνητική παρέμβαση

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό σε σχέση με την έναρξη της προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει «εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την Κυβέρνηση».

Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε, κάνει εκκίνηση στις 15 Οκτωβρίου, οπότε και μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κ. Παπαγεωργίου εξέφρασε αμφιβολίες για το πόσο περισσότερο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παράλληλα, τόνισε ότι ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι βορειότερες περιοχές της χώρας έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα τζάκια τους για θέρμανση.

Ο καθοριστικός ρόλος του φυσικού αερίου

Ένας βασικός λόγος για όλες αυτές τις εξελίξεις στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τις πολιτικές για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Αυτές οι πολιτικές οδήγησαν στην απομόνωση άλλων μορφών παραγωγής ενέργειας, οι οποίες θεωρούνταν ρυπογόνες για το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πλέον αποκλειστική εξάρτηση από το φυσικό αέριο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η «ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων» στις τιμές όλων των σχετικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, της ενέργειας, του ρεύματος και του ξύλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki