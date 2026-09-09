Η Millennium Management ανοίγει γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στα hedge funds

Η Millennium Management, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες hedge funds, ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ελληνικής πρωτεύουσας ως ανερχόμενου προορισμού για τον κλάδο. Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της μεταφοράς της φορολογικής έδρας του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα, ο οποίος εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα σχέδια της Millennium για την Αθήνα

Η Millennium Management, η εταιρεία του Izzy Englander, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τις ελληνικές αρχές. Οι συζητήσεις αφορούν τη δημιουργία του νέου γραφείου στην Αθήνα και τη στελέχωσή του με προσωπικό. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας για τον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης στην ελληνική πρωτεύουσα είναι και ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου, ο οποίος έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκπρόσωπος της Millennium απέφυγε να προβεί σε σχόλια σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Η Ελλάδα ως ελκυστικός προορισμός για hedge funds

Η απόφαση της Millennium να επεκταθεί στην Αθήνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας. Η χώρα προσπαθεί να προσελκύσει εύπορους διαχειριστές και ιδρυτές hedge funds, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος είναι να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο ταξίδι του στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, προβλέπεται να έχει επαφές με παράγοντες της χρηματοοικονομικής αγοράς. Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο μεταφοράς δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω αυτή την προσπάθεια.

Από την κρίση χρέους στην οικονομική ανάκαμψη

Μια τέτοια προοπτική, όπως η προσέλκυση μεγάλων hedge funds, θα φάνταζε σχεδόν αδιανόητη κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους. Τότε, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό τοπίο.

Σήμερα, όμως, η Ελλάδα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη βελτίωση της οικονομικής της εικόνας. Η χώρα προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ένας ελκυστικός προορισμός για τους υπερπλούσιους, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο εξόδου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ανταγωνισμού που παρατηρείται μεταξύ διαφόρων χρηματοοικονομικών κέντρων, με στόχο την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού του Λονδίνου.

Οι πιέσεις στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου

Η τάση μετακίνησης χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων από το Λονδίνο έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τις διαδοχικές φορολογικές παρεμβάσεις των βρετανικών κυβερνήσεων. Αυτές οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα υψηλότερα εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες, καθιστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο λιγότερο ελκυστικό για ορισμένους.

Παράλληλα, ο νέος υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, John Healey, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, γεγονός που αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον, έχει την ανάγκη να διατηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Σε αυτό το περιβάλλον, εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τον πλούτο, παρά το γεγονός ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki