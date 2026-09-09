Οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το πετρέλαιο ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στις συνεχιζόμενες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η τιμή του πετρελαίου έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 25% από τις αρχές Αυγούστου. Το Brent, το οποίο αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 2,1%, υπερβαίνοντας εκ νέου το όριο των 100 δολαρίων. Αυτή η άνοδος σηματοδοτεί την επιστροφή των τιμών σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τον περασμένο Ιούλιο.

Παράλληλα, και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρουσιάζει σημαντική άνοδο. Συγκεκριμένα, ξεπέρασε τα 78,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την άνοδο είναι πολλαπλοί, με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή αποτελεί την κύρια αιτία πίσω από την τρέχουσα άνοδο των τιμών. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, με τις ελπίδες για οριστική επίλυση του πολέμου, ο οποίος έχει ξεπεράσει τους έξι μήνες, να εξασθενούν. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την καταστροφή ιρανικών τάνκερ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά αμερικανικών πλοίων.

Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε τέσσερις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, τραυματίστηκαν πάνω από 70 άνθρωποι και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό συνεχίζονται, εν μέρει λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου.

Ιστορικό διακυμάνσεων και προσδοκίες

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και στις πρώτες εβδομάδες μετά τις αρχικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τότε, αναλυτές είχαν προβλέψει ότι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια, σε περίπτωση που οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματούσαν εντελώς.

Η τιμή του πετρελαίου κορυφώθηκε στα 126 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, εν μέσω της σύγκρουσης, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Ωστόσο, άρχισε να αυξάνεται ξανά μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και την επανέναρξη των εχθροπραξιών, οδηγώντας στην τρέχουσα κατάσταση των αυξημένων τιμών.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων δεν επηρεάζει μόνο τις ενεργειακές αγορές, αλλά έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος οδηγεί σε ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, επηρεάζοντας το κόστος ζωής και τις επιχειρήσεις. Αυτή η κατάσταση ενισχύει επίσης το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων εντός του έτους, καθώς οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αναγκαστούν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Οι παρατεταμένες διαταραχές στις προμήθειες καυσίμων δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές. Η εξέλιξη των τιμών των καυσίμων παρακολουθείται στενά από κυβερνήσεις και αναλυτές, καθώς οι επιπτώσεις της μπορούν να είναι σημαντικές για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Διαταραχές στις προμήθειες φυσικού αερίου και χειμερινές προοπτικές

Εξαιτίας της σύγκρουσης, έχουν αυξηθεί και οι τιμές του φυσικού αερίου, με τις διαταραχές να επηρεάζουν άμεσα τις προμήθειες. Οι παρατεταμένες αυτές διαταραχές ανάγκασαν το Κατάρ να αναστείλει τις αποστολές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και να παρατείνει την εφαρμογή της ρήτρας ανωτέρας βίας (force majeure) για φορτία προς την Ευρώπη και την Ασία έως το φθινόπωρο.

Οι μειωμένες παραδόσεις LNG έχουν επιβραδύνει τις εισροές στις ευρωπαϊκές αποθήκες, με αποτέλεσμα τα αποθέματα φυσικού αερίου να παραμένουν κάτω από τον εποχικό μέσο όρο. Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος θέρμανσης, αναμένονται νέες πιέσεις στις τιμές, ιδιαίτερα εάν οι διαταραχές στις προμήθειες συνεχιστούν. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ενόψει των ψυχρότερων μηνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis