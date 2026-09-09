Ανοδική πορεία για τον πληθωρισμό τον Αύγουστο, στο 3,8%

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία τον Αύγουστο, φτάνοντας το 3,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος αυτή, η οποία ωθήθηκε από τις ισχυρές ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα και υπηρεσίες, σηματοδοτεί μια επιβάρυνση για τα νοικοκυριά. Το ποσοστό του Αυγούστου είναι υψηλότερο τόσο από το 3,4% του Ιουλίου, όσο και από το 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Η πορεία του πληθωρισμού και οι κύριοι παράγοντες

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως ανακοινώθηκε, επέστρεψε σε ανοδική τροχιά τον φετινό Αύγουστο, σκαρφαλώνοντας στο 3,8%. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 3,4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, αλλά και με το 2,9% του περσινού Αυγούστου. Το νέο κύμα ακρίβειας που παρατηρήθηκε τροφοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την άνοδο των τιμών στον τομέα της ενέργειας, καθώς και από σημαντικές ανατιμήσεις που καταγράφηκαν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές σε συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτές που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Οι πιέσεις αυτές επηρέασαν βασικούς τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, από τις μετακινήσεις και τη στέγαση μέχρι τη διατροφή.

Σημαντικές ανατιμήσεις σε ενέργεια και καύσιμα

Ο ενεργειακός τομέας αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά τον Αύγουστο. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 53,2%, ενώ το φυσικό αέριο σημείωσε αύξηση 40,2%. Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι τιμές των καυσίμων κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 30,6% και η βενζίνη κατά 15,3%. Στον αντίποδα των γενικών αυξήσεων, η τιμή του ρεύματος ήταν η μόνη που σημείωσε μικρή υποχώρηση, της τάξης του 1,2%.

Ακριβότερες υπηρεσίες και κόστη διακοπών

Η άνοδος του κόστους ζωής επηρέασε σημαντικά και τον τομέα των υπηρεσιών. Η στέγαση έγινε πιο ακριβή, με τα ενοίκια να παρουσιάζουν αύξηση 6,2% και το κόστος συντήρησης κατοικιών να ανεβαίνει κατά 4,5%. Αυτές οι μεταβολές επιβαρύνουν άμεσα τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επιπλέον, τα κόστη που σχετίζονται με τις διακοπές και τις μετακινήσεις εκτοξεύτηκαν. Τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 17,4%, ενώ τα ξενοδοχεία κατέγραψαν ανατίμηση 14,1%. Τα πακέτα διακοπών έγιναν ακριβότερα κατά 6,3% και οι υπηρεσίες εστίασης παρουσίασαν αύξηση 5,5%, επηρεάζοντας τις δαπάνες για αναψυχή και εξόδους.

Πιέσεις στα βασικά είδη διατροφής

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πίεση στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής παραμένει αισθητή. Ιδιαίτερα στα κρέατα, το μοσχάρι ανατιμήθηκε κατά 13,5% και το αρνί-κατσίκι κατά 11,3%. Ισχυρές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα αλίπαστα ψάρια, με ποσοστό 11,5%, καθώς και στα φυτικά λίπη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9,6%.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες «ανάσες» για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Σημαντικές μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο, που υποχώρησε κατά 15%, και στα φρούτα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν κατά 7,1%. Αυτές οι μειώσεις προσέφεραν μια μικρή ελάφρυνση στο συνολικό κόστος του καλαθιού των νοικοκυριών.

Μεταβολές τιμών μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου

Εκτός από τις ετήσιες μεταβολές, καταγράφηκαν και συγκεκριμένες ανατιμήσεις μεταξύ του Αυγούστου και του Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Ο ηλεκτρισμός παρουσίασε αύξηση 1,5% σε μηνιαία βάση, ενώ το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο 13,5%. Το πετρέιαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 6,4% και η βενζίνη κατά 1,7%.

Στον τομέα των μεταφορών και της φιλοξενίας, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατέγραψε αύξηση 11,3% από τον Ιούλιο στον Αύγουστο. Αντίστοιχα, τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ και τα πανδοχεία παρουσίασαν ανατίμηση 2,8% μέσα στον ίδιο μήνα. Οι μεταβολές αυτές υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη δυναμική στις τιμές σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Reader