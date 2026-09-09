Η Ελλάδα προσελκύει δισεκατομμυριούχους: Ο Κρις Ρόκος μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Αθήνα

Η Ελλάδα «ανοίγει τις πόρτες της» στα hedge funds, επιχειρώντας να προσελκύσει στην Αθήνα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και υψηλόβαθμα στελέχη του διεθνούς χρηματοοικονομικού κλάδου. Με «όπλο» ένα νέο, ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, η κυβέρνηση έχει ήδη πετύχει μια σημαντική πρώτη νίκη, καθώς ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να έρθουν οι επενδυτές και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Τα νέα φορολογικά κίνητρα

Αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα πέρασε στην «αντεπίθεση» απέναντι σε παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς προορισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και οι χώρες του Κόλπου. Θέσπισε ένα νέο φορολογικό καθεστώς με στόχο να προσελκύσει επενδυτές και να ενισχύσει την παρουσία διεθνών funds στην Αθήνα. Η χώρα προσφέρει εδώ και χρόνια ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εύπορους ιδιώτες, όμως τον Ιούνιο, έπειτα από διαβουλεύσεις με διαχειριστές hedge funds, εισήγαγε αθόρυβα κίνητρα που απευθύνονται ειδικά σε εταιρείες private equity και hedge funds.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα καταβάλλουν φόρο 5% στα μπόνους και στα carried interest, δηλαδή στα κέρδη των διαχειριστών επενδύσεων από επιτυχημένες συμφωνίες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κανονικό συντελεστή του 15%.

Οι προσπάθειες προσέλκυσης

Όπως περιγράφουν οι Financial Times, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης επισκέφθηκαν μεγάλο hedge fund με έδρα το Λονδίνο, παρουσιάζοντας τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων στη χώρα. Στέλεχος του fund δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα ήρθε στα γραφεία μας και είχε μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας εξήγησαν τα φορολογικά οφέλη για τα hedge funds».

Την ίδια εβδομάδα, η Αθήνα πέτυχε τη σημαντικότερη επιτυχία της μέχρι σήμερα με τη μεταφορά της φορολογικής έδρας του δισεκατομμυριούχου, Κρις Ρόκος, από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προσπαθούσε επί μήνες να πείσει τον Ρόκος, καθώς εκείνος εξέταζε πού θα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για μία ώρα, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή του.

Γιατί ο Ρόκος εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Κρις Ρόκος ακολούθησε αρκετούς ακόμη γνωστούς εύπορους ιδιώτες που έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Η αντίδρασή τους οφείλεται στη δημοσιονομική αυστηρότητα της κυβέρνησης των Εργατικών, στο αυστηρό καθεστώς φόρου κληρονομιάς και στην κατάργηση των φορολογικών προνομίων για τους «non-dom».

Ενδιαφέρον από τον Κόλπο

Την ίδια ώρα, αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και από επενδυτικές εταιρείες του Κόλπου, σύμφωνα με τον Βασίλη Καρατζά. Ο κ. Καρατζάς είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των νέων φορολογικών κινήτρων και ανέφερε ότι η Αθήνα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με αρκετά μεγάλα επενδυτικά σχήματα από την περιοχή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr