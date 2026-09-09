Wolt και AEGEAN ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του Miles+Bonus

Η Wolt και η AEGEAN ανακοίνωσαν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Miles+Bonus. Μέσω αυτής της σύμπραξης, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν συνδρομή στο Wolt+, το συνδρομητικό πρόγραμμα της Wolt, ενώ παράλληλα θα συλλέγουν μίλια εξαργύρωσης με κάθε παραγγελία τους. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας παραγγελίας και αγορών, παρέχοντας πρόσθετη αξία στους δικαιούχους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Δωρεάν συνδρομή στο Wolt+ για μέλη Miles+Bonus

Η νέα συνεργασία μεταξύ Wolt και AEGEAN περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν συνδρομής στο Wolt+ για τα μέλη του Miles+Bonus. Η διάρκεια της δωρεάν συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία μέλους στο πρόγραμμα επιβράβευσης της AEGEAN.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των κατηγοριών Blue, Silver, Gold και Platinum θα απολαμβάνουν τρεις μήνες δωρεάν συνδρομή στο Wolt+. Για τα μέλη της genAIRation AEGEAN, το προνόμιο είναι ακόμα πιο εκτεταμένο, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν συνδρομή στο Wolt+ για έως και οκτώ μήνες. Αυτά τα προνόμια είναι διαθέσιμα για τα μέλη του Miles+Bonus τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Συλλογή μιλίων με κάθε παραγγελία στην πλατφόρμα

Πέρα από τη δωρεάν συνδρομή στο Wolt+, οι δικαιούχοι συνδρομητές αποκτούν και τη δυνατότητα συλλογής μιλίων Miles+Bonus μέσω των παραγγελιών τους στην πλατφόρμα της Wolt. Για κάθε ευρώ (€1) που ξοδεύουν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες κερδίζουν ένα μίλι.

Αυτή η δυνατότητα συλλογής μιλίων συνδέει τις καθημερινές αγορές με την ταξιδιωτική εμπειρία, μετατρέποντας τις συνήθειες των χρηστών σε επιπλέον αξία και ανταμοίωση. Η συλλογή μιλίων ενισχύει την ανταποδοτικότητα της χρήσης της πλατφόρμας για τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης της AEGEAN.

Τα οφέλη του συνδρομητικού προγράμματος Wolt+

Το Wolt+ αποτελεί το συνδρομητικό πρόγραμμα της Wolt, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει την εμπειρία των χρηστών στην πλατφόρμα. Ένα από τα βασικά προνόμια που προσφέρει στους συνδρομητές του είναι τα μηδενικά έξοδα παράδοσης από επιλεγμένα εστιατόρια και καταστήματα.

Επιπλέον, οι συνδρομητές του Wolt+ έχουν πρόσβαση σε επιπλέον αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας. Τα οφέλη αυτά καθιστούν το Wolt+ μια ελκυστική επιλογή για όσους πραγματοποιούν συχνά παραγγελίες μέσω της εφαρμογής, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και οικονομία.

Διαδικασία ενεργοποίησης των προνομίων

Η ενεργοποίηση των προνομίων που προκύπτουν από τη νέα συνεργασία της Wolt με την AEGEAN είναι μια απλή διαδικασία. Πραγματοποιείται εύκολα μέσα από την εφαρμογή της Wolt, εξασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση των χρηστών στα οφέλη.

Για να ενεργοποιήσουν το προνόμιό τους, τα μέλη του Miles+Bonus καλούνται να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στην Wolt με την κάρτα Miles+Bonus. Η εφαρμογή της Wolt παρέχει τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της σύνδεσης, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αρχίσουν να απολαμβάνουν άμεσα τη δωρεάν συνδρομή και τη συλλογή μιλίων.

Δηλώσεις στελεχών για τη συνεργασία

Σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία, ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, προέβη σε δηλώσεις. Ο κ. Καρέλος τόνισε ότι στη Wolt αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους χρήστες και να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και πιο ανταποδοτική.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η συνεργασία με την AEGEAN, μια εταιρεία που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ταξιδιωτών, δημιουργεί ένα μοναδικό οικοσύστημα προνομίων. Αυτό το οικοσύστημα συνδέει τις καθημερινές αγορές με την ταξιδιωτική εμπειρία, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερα οφέλη σε κάθε τους παραγγελία μέσω του Wolt+ και του Miles+Bonus, μετατρέποντας τις καθημερινές τους συνήθειες σε επιπλέον αξία και ανταμοιβή.

Με πληροφορίες από: Reader