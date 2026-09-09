Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την αυτόματη πίστωση της ειδικής ενίσχυσης ενοικίου, η οποία αφορά χιλιάδες εργαζόμενους που υπηρετούν στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης. Η καταβολή αυτής της σημαντικής οικονομικής βοήθειας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας ανακούφιση σε όσους στελεχώνουν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες στην ελληνική περιφέρεια.

Οι δικαιούχοι στον τομέα της εκπαίδευσης

Το μέτρο της ειδικής ενίσχυσης ενοικίου έχει ως στόχο την έμπρακτη στήριξη των στελεχών που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Στον τομέα της εκπαίδευσης, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν έστω και για μέρος του έτους σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, την ίδια ενίσχυση δικαιούνται και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), καθώς και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Η κάλυψη αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για στήριξη όλων των κατηγοριών προσωπικού που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία στην περιφέρεια.

Οι δικαιούχοι στον τομέα της υγείας

Στον χώρο της υγείας, η ειδική αυτή ενίσχυση αφορά ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι γιατροί και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), οι ειδικευόμενοι γιατροί, οι επικουρικοί γιατροί, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί γιατροί. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι προσωπικοί γιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στην περιφέρεια.

Η ενίσχυση επεκτείνεται και στο νοσηλευτικό, βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό τους ρόλο. Περιλαμβάνει επίσης τους γιατρούς των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), το προσωπικό των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Το ύψος της ενίσχυσης και τα κριτήρια

Η ειδική ενίσχυση ενοικίου αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που πιστώθηκε για το έτος 2024. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια για μια δωδεκάμηνη μίσθωση. Για παράδειγμα, αν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στα 500 ευρώ, η ενίσχυση που θα καταβληθεί θα φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Το βασικό ανώτατο ετήσιο όριο της ενίσχυσης έχει οριστεί στα 1.600 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που έχει ο δικαιούχος. Κομβικό σημείο αυτής της ειδικής ενίσχυσης είναι ότι καταβάλλεται αμιγώς βάσει της ιδιότητας του εργαζόμενου και της περιοχής υπηρεσίας του, χωρίς να εξετάζονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, η κάλυψη ισχύει και για δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Επίσης, συνυπολογίζεται το σύνολο των επιλέξιμων μισθωμάτων στην περίπτωση που υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις ή μετακινήσεις εντός του ίδιου έτους, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των δικαιούχων.

Γεωγραφική κάλυψη και εξαιρέσεις

Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια της χώρας. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από το μέτρο οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, καθώς το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση των στελεχών εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων συμπεριλαμβάνεται κανονικά στους δικαιούχους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί που υπηρετούν στα νησιά θα λάβουν την ειδική ενίσχυση, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε αυτές τις περιοχές.

Διαφορές με τη γενική επιστροφή ενοικίου

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτής της ειδικής ενίσχυσης και της γενικής τακτικής επιστροφής ενοικίου που αφορά το ευρύ κοινό. Η ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς δεν έχει εισοδηματικά όρια, όπως προαναφέρθηκε, βασιζόμενη μόνο στην ιδιότητα και τον τόπο υπηρεσίας.

Αντίθετα, για τη γενική τακτική επιστροφή ενοικίου ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους, έως 35.000 ευρώ για τους έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για όσους δικαιούνται ταυτόχρονα και τις δύο ενισχύσεις, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου μισθώματος.

Με πληροφορίες από: Reader