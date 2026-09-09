Ο πληθωρισμός στο 3,8% τον Αύγουστο με σημαντικές ανατιμήσεις σε ενέργεια και τρόφιμα

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε επιτάχυνση τον Αύγουστο, φτάνοντας το 3,8% έναντι 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την τάση για ταχύτερη αύξηση των τιμών, όπως είχε «μετρήσει» και η Eurostat. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από την αντίστοιχη άνοδο του 0,1% που είχε καταγραφεί την περυσινή περίοδο.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού και οι κύριες αιτίες

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνοντας μια συνεχή ανοδική πορεία. Η επιτάχυνση αυτή αποτυπώνεται σε βασικές κατηγορίες δαπανών που επιβαρύνουν σημαντικά κάθε νοικοκυριό, καθώς οι τιμές σε αυτές έχουν πάρει «φωτιά».

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνοδο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ήταν οι μεταβολές στις ομάδες της στέγασης, των μεταφορών και της εστίασης. Συγκεκριμένα, μόνο η στέγαση πρόσθεσε 1,47 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό δείκτη, οι μεταφορές ακόμη 1,13 μονάδες, ενώ η εστίαση συνέβαλε με 0,73 μονάδες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες εξηγούν σχεδόν τις εννέα από τις δέκα μονάδες της ετήσιας ανόδου του πληθωρισμού.

Αύξηση τιμών σε στέγαση και μεταφορές

Η ετήσια αύξηση στην κατηγορία της στέγασης έφτασε στο 9,7% τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο από το 8,8% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Αντίστοιχα, στις μεταφορές, η αύξηση ανήλθε στο 7,7%, από 7,4% τον προηγούμενο μήνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, στις μεταφορές και την ενέργεια, οι ανατιμήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανατίμηση με 53,2%. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με αύξηση 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 30,6%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια ακρίβυναν κατά 17,4%. Η βενζίνη παρουσίασε αύξηση 15,3%. Παράλληλα, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2%.

Ανατιμήσεις σε τρόφιμα και εστίαση

Στον τομέα των τροφίμων, η συνολική αύξηση περιορίστηκε στο 0,9% τον Αύγουστο, από περίπου 0,4% τον Ιούλιο. Ωστόσο, σε επιμέρους προϊόντα, οι ανατιμήσεις παρέμειναν έντονες, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος του «καλαθιού» της νοικοκυράς. Το μοσχάρι ακρίβυνε κατά 13,5%, ενώ το αρνί και το κατσίκι παρουσίασαν αύξηση 11,3%. Τα αλίπαστα ψάρια είδαν τις τιμές τους να ανεβαίνουν κατά 11,5%, και τα αυγά κατά 4,3%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές στον κλάδο της εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των καφέ και των εστιατορίων, με μια συνολική αύξηση 6%. Αυτή η άνοδος εξηγείται εν μέρει από την αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο. Πιο αναλυτικά, οι τιμές στα ξενοδοχεία ανέβηκαν κατά 14,1%, ενώ στην εστίαση η αύξηση ήταν 5,5%.

Προϊόντα με μείωση τιμών και ο δωδεκάμηνος δείκτης

Παρά τις γενικευμένες ανατιμήσεις, υπήρξαν και ορισμένα προϊόντα που λειτούργησαν ως αντίβαρο, καταγράφοντας μειώσεις στις τιμές τους. Το ελαιόλαδο παρουσίασε πτώση τιμής κατά 15%, τα παγωτά κατά 7,7%, τα φρούτα κατά 7,1% και τα λαχανικά κατά 1,1%. Επιπλέον, μειώσεις καταγράφηκαν στον ηλεκτρισμό κατά 1,2%, στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών κατά 4,1% και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 2,3%.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το δωδεκάμηνο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,4%. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από την αύξηση 2,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis