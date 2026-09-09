Η πλατφόρμα του Μ.Τ.Π.Υ. για τα δάνεια ανοίγει σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, ακριβώς στις 11:00 το πρωί, ανοίγει επίσημα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση δανείων, σε μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί να είναι αποκλειστικά ψηφιακή.

Η πλατφόρμα θα διατηρήσει την ενεργότητά της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από την εξάντληση του συνολικού διαθέσιμου ποσού που έχει προβλεφθεί για τα δάνεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μόλις το ποσό αυτό καλυφθεί πλήρως, η ψηφιακή εφαρμογή θα τεθεί άμεσα εκτός λειτουργίας, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω υποβολής αιτήσεων.

Ηλεκτρονική διαδικασία και προσοχή

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στους ενδιαφερόμενους μετόχους. Λόγω της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης κατά τις πρώτες στιγμές της λειτουργίας της εφαρμογής, είναι πιθανό να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, οι μέτοχοι καλούνται να επιδείξουν υπομονή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, το Ταμείο τονίζει την ανάγκη οι αιτούντες να διαβάζουν με μεγάλη προσοχή όλα τα κείμενα και τις οδηγίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Η λεπτομερής κατανόηση των βημάτων και των προϋποθέσεων είναι καθοριστική για την ορθή και επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, αποφεύγοντας έτσι τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα λήψης δανείου από το Μ.Τ.Π.Υ., πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Καταρχάς, απαιτείται η συμμετοχή του στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για ένα διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχουν συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του Ταμείου, γεγονός που πιστοποιεί την ενεργή του ιδιότητα ως μετόχου.

Ένα ακόμα βασικό κριτήριο αφορά την ηλικία των αιτούντων. Πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια, με το ανώτατο όριο να έχει καθοριστεί στα 65 έτη. Πιο αναλυτικά, όπως διευκρινίζεται στην επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου, το όριο αυτό αντιστοιχεί σε 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες.

Σημαντικές οδηγίες για την αίτηση

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για δάνειο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων. Το Μ.Τ.Π.Υ. διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν συμπληρώνονται χειροκίνητα, αλλά αντλούνται αυτόματα και απευθείας από το Μητρώο Πολιτών, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την επικαιροποίησή τους.

Μετά την αρχική υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι μέτοχοι θα πρέπει να αναμένουν την επόμενη ημέρα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα αυτό θα αποσταλεί από την επίσημη διεύθυνση myportal@mtpy.gr και θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες ενέργειες που απαιτούνται από τον μέτοχο, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ενέργειες αυτές.

Με πληροφορίες από: dnews.gr