Επίδομα παιδιού Α21: Προσωρινό κλείσιμο πλατφόρμας και πληρωμή της τέταρτης δόσης

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 θα κλείσει προσωρινά, ενώ η τέταρτη δόση του επιδόματος, που αφορά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, αναμένεται να καταβληθεί κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προχωρά σε σημαντική διεύρυνση του δικτύου του, με νέες λεωφορειακές γραμμές και επεκτάσεις δρομολογίων σε Ανατολική και Δυτική Αττική, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Επίδομα παιδιού Α21: Προσωρινό κλείσιμο και πληρωμή δόσης

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 θα διαρκέσει από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αυτή η κίνηση προηγείται της καταβολής της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και αναμένεται να πιστωθεί κανονικά στους δικαιούχους. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην υποβολή της αίτησης από τους γονείς, τα δικαιούμενα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των δικαιούχων.

Υπολογισμός και ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού Α21 καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ο συνολικός αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, ενώ ο δεύτερος αφορά την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια.

Η εισοδηματική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Αυτό προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού εισοδήματος με την κλίμακα ισοδυναμίας, η οποία ορίζεται ως 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο γονέα και 0,25 για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τα δύο πρώτα παιδιά, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ. Από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και μετά, η καταβολή του επιδόματος διπλασιάζεται, παρέχοντας επιπλέον στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Α21

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους για το επίδομα Α21 μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών πλατφορμών. Συγκεκριμένα, η αίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, στην διεύθυνση idika.gr, είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet.

Για την πρόσβαση και συμπλήρωση της αίτησης, οι χρήστες απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Ο σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.

ΟΑΣΑ: Νέες συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Αττική

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) υλοποιεί μια νέα, ουσιαστική διεύρυνση του δικτύου του. Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τέσσερις σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, ο δήμος Λαυρεωτικής στην Ανατολική Αττική και ο δήμος Μεγαρέων στη Δυτική Αττική εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του ΟΑΣΑ. Επιπλέον, αναβαθμίζεται σημαντικά η εξυπηρέτηση περιοχών όπως η Ραφήνα, η Μάνδρα – Ειδυλλία και το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι νέες γραμμές και οι στοχευμένες επεκτάσεις ενισχύουν τη διασύνδεση των περιοχών αυτών με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι επιβάτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιώντας λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και τον προαστιακό, ειδικά στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί, με τη χρήση του ίδιου εισιτηρίου.

Ενίσχυση των μετακινήσεων στη Δυτική Αττική

Στη Δυτική Αττική, η νέα γραμμή 870 αποτελεί μια σημαντική προσθήκη, εντάσσοντας για πρώτη φορά τον Δήμο Μεγαρέων, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ.

Η γραμμή αυτή θα προσφέρει απευθείας σύνδεση με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε άλλες λεωφορειακές γραμμές με προορισμό τον Πειραιά και τις Αχαρνές.

Επιπλέον, η επέκταση της γραμμής 868 συνδέει πλέον απευθείας το κέντρο της Μάνδρας με τη γραμμή 3 του μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα για τους κατοίκους της περιοχής.

Νέες συνδέσεις και αναβαθμίσεις στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική, η νέα γραμμή 320 παρέχει για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία στον Δήμο Λαυρεωτικής, εξυπηρετώντας τις πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου. Η γραμμή αυτή εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον σταθμό «Κορωπί», από όπου οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε με τη γραμμή 3 του μετρό είτε με τον προαστιακό.

Παράλληλα, η γραμμή 320 εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου, έναν σημαντικό ακτοπλοϊκό κόμβο, καθώς και τους οικισμούς που βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών μετακίνησης.

Τέλος, η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη». Αυτή η παρέμβαση διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων όσο και την πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki