Φάρμα Κουκάκη: Ρεκόρ ανάπτυξης και επενδύσεων το 2025, με στόχους για το 2026

Η Φάρμα Κουκάκη Α.Ε. ανακοίνωσε μια χρονιά ιστορικών επιδόσεων και σημαντικών επενδύσεων για το 2025, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 58,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της. Η αύξηση αυτή, που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, δημιουργεί μια ισχυρή βάση για το επενδυτικό της πλάνο.

Ιστορικές επιδόσεις στον κύκλο εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Φάρμας Κουκάκη για το 2025 διαμορφώθηκε στα 58,9 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 16,2% σε σύγκριση με το 2024, όταν ο κύκλος εργασιών είχε φτάσει τα 50,7 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας, υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της βιομηχανίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της Φάρμας Κουκάκη και δημιουργεί μια σταθερή βάση για την υλοποίηση της επόμενης φάσης του επενδυτικού της πλάνου.

Ενίσχυση κερδοφορίας και ταμειακών ροών

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας από το 30,9% στο 32,2%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αναβάθμιση του προϊοντικού μείγματος και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,5 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 12,7%. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας, μετά την αφαίρεση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών που συνδέονται με την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του νέου επενδυτικού κύκλου.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν αύξηση 9,2%, ανερχόμενες στα 4,8 εκατ. ευρώ. Η θετική αυτή εξέλιξη προήλθε κυρίως από τη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα της εταιρείας και την ικανότητά της για αυτοχρηματοδότηση των επενδύσεων.

Σημαντικές επενδύσεις και κεφαλαιακή ενίσχυση

Το 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2024. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο, συνολικής αξίας 20,0 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτού του πλάνου, η Φάρμα Κουκάκη προχώρησε στην απόκτηση ενός νέου βιομηχανικού ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Αυτή η κίνηση δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την EOS Capital Partners, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Δυναμική παρουσία στην αγορά και εξαγωγική ώθηση

Η Φάρμα Κουκάκη κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς της στις περισσότερες βασικές κατηγορίες προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάδειξή της ως το τρίτο μεγαλύτερο επώνυμο σήμα φρέσκου γάλακτος σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην κατηγορία του Κεφίρ, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 31,6% και σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 49,3%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν πλέον στο 25,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 21,8% το 2024. Η Φάρμα Κουκάκη έχει ήδη παρουσία σε 30 χώρες, και η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το 2026.

Στόχοι για το 2026

Για το έτος 2026, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών, με στόχο να φτάσει στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, επιδιώκεται η επίτευξη EBITDA στα επίπεδα των 8 εκατ. ευρώ. Οι οικονομικοί αυτοί στόχοι συνοδεύονται από τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της Φάρμας Κουκάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit