Η Ευγενία Φωτονιάτα απαντά στον Άκη Σκέρτσο με επίσημα στοιχεία για την οικονομία

Σε μια αντιπαράθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ., Ευγενία Φωτονιάτα, απάντησε στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Η απάντηση της κυρίας Φωτονιάτα βασίζεται σε στοιχεία από επίσημες θεσμικές πηγές, εστιάζοντας στη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου το 2019 με την τρέχουσα περίοδο, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε πρωινή ανάρτηση και σε συνεντεύξεις, επιτιθέμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Σκέρτσος υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν αναφέρει πως οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα, «επενδύει στη λήθη που φέρνει μαζί της η απόσταση από το χρόνο και εξωραΐζει το παρελθόν».

Επιπλέον, ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «δημαγωγό», αναφερόμενος στην άποψή του ότι η Ελλάδα σήμερα αποκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απάντηση της Ευγενίας Φωτονιάτα

Απαντώντας στις δηλώσεις του κυρίου Σκέρτσου, η Ευγενία Φωτονιάτα σχολίασε ότι «έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγεί στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση». Η κυρία Φωτονιάτα τόνισε ότι αυτή η στάση παρατηρείται «μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εκτός μνημονίων, με ρυθμισμένο χρέος και με 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Στη δήλωσή της, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε ότι, παρά την πίεση που δέχονται οι πολίτες στο εισόδημα, στο κόστος ζωής, στη στέγη, στην υγεία και στην εκπαίδευση, «οι Έλληνες μάλλον κάνουν λάθος όταν στις μετρήσεις λένε ότι το 2019 περνούσαν καλύτερα».

Η πραγματική ζωή έναντι των αριθμών

Η Ευγενία Φωτονιάτα υπογράμμισε ότι οι πολίτες «μπορεί όμως και να ξέρουν κάτι περισσότερο για την καθημερινότητά τους». Με αυτή τη φράση, η κυρία Φωτονιάτα θέλησε να τονίσει την απόσταση μεταξύ της κυβερνητικής ρητορικής και της βιωματικής εμπειρίας των πολιτών.

Καταλήγοντας τη δήλωσή της, η κυρία Φωτονιάτα παρέπεμψε σε έναν αναλυτικό πίνακα με συγκρίσεις βασικών δεικτών μεταξύ του 2019 και του σήμερα. «Και επειδή στο τέλος δεν κυβερνούν οι παρουσιάσεις αλλά τα αποτελέσματα, ας δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η επταετία στους πραγματικούς δείκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στοιχεία για τον μέσο ετήσιο μισθό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η σύγκριση του μέσου ετήσιου μισθού πλήρους απασχόλησης μεταξύ του 2019 και του νεότερου διαθέσιμου στοιχείου, που είναι το 2024, καταγράφει υποχώρηση. Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός υποχώρησε από το 50% το 2019 στο 45% το 2024.

Αυτή η μεταβολή, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, δείχνει μια μείωση στην αγοραστική δύναμη ή τη σχετική θέση του ελληνικού μέσου μισθού σε σύγκριση με κάποιο ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και η πηγή δεν διευκρινίζει τη βάση της σύγκρισης, παρά μόνο το ποσοστό υποχώρησης.

Ελλείμματα και προστασία εργαζομένων

Ένας άλλος δείκτης που παρουσιάστηκε αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώθηκε τετραπλασιασμός του ελλείμματος, από το 1,4% του ΑΕΠ το 2019 στο 5,7% το 2025.

Τέλος, όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από απολύσεις, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατέγραψε μείωση. Ο δείκτης αυτός μειώθηκε από το 2,51% το 2019 στο 2,32% το 2025, υποδηλώνοντας μια εξασθένηση του πλαισίου προστασίας για τους εργαζομένους.

Με πληροφορίες από: Topontiki