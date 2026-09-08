Η Theon International ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026

Η Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2026, καλύπτοντας την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Η έκθεση, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων (IR) της εταιρείας, παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των οικονομικών επιδόσεων. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της Ενημέρωσης Οικονομικών Μεγεθών του Α’ Εξαμήνου 2026, η οποία είχε δημοσιευθεί στις 27 Ιουλίου 2026, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να παρουσιάζονται εκ νέου για λόγους πληρότητας.

Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση εσόδων για την THEON, η οποία έφτασε το 35,4%. Αυτή η σημαντική άνοδος στα έσοδα συνοδεύτηκε από μια ηγετική κερδοφορία σε επίπεδο κλάδου, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται στο 26,2%.

Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία, η εταιρεία διατήρησε έναν σταθερό δείκτη book-to-bill, ο οποίος κινήθηκε περίπου στο 1,0x. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την αποτελεσματική διαχείριση των παραγγελιών και την ικανότητα της THEON να μετατρέπει τις παραγγελίες σε έσοδα με συνέπεια, διατηρώντας μια ισορροπημένη ροή εργασιών.

Διεύρυνση της αγοράς και μελλοντικές προοπτικές

Ένα από τα κομβικά σημεία της έκθεσης αποτελεί η σημαντική διεύρυνση της συνολικής δυνητικής αγοράς (Total Addressable Market - TAM) της THEON. Η αγορά αυτή έχει πλέον επεκταθεί σε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στην επιτυχημένη επέκταση της εταιρείας σε συναφείς αγορές που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η θετική αναπτυξιακή δυναμική που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνεχίστηκε αμείωτη και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η διοίκηση της THEON αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση αυτής της δυναμικής κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς το δεύτερο εξάμηνο παραδοσιακά συνεισφέρει ισχυρότερα στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας.

Η στρατηγική της THEON παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην εντατική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην επιτυχή ενσωμάτωση των εταιρειών που εξαγοράστηκαν πρόσφατα. Αυτές οι ενέργειες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στον κλάδο και να υποστηρίξουν τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Ενίσχυση ρευστότητας με νέα χρηματοδότηση

Σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία αποτελεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ, νωρίτερα την ίδια ημέρα. Την κοινοπραξία των τραπεζών ηγήθηκε η Alpha Bank, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία και την εμπιστοσύνη στον Όμιλο.

Αυτή η νέα δανειοδότηση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου, προσφέροντας παράλληλα σημαντική χρηματοδοτική ευελιξία. Η εξασφάλιση αυτών των πόρων υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν τόσο οι τράπεζες όσο και οι θεσμοί στο όραμα της Διοίκησης της THEON, παρέχοντας ταυτόχρονα στον Όμιλο τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και την υλοποίηση των αναπτυξιακών του πλάνων.

Οι δηλώσεις του Κρίστιαν Χατζημηνά

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026. Όπως ανέφερε, «Οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της THEON και την επιτυχή υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής».

Ο κ. Χατζημηνάς υπογράμμισε επίσης τον ρόλο των πρόσφατων εταιρικών κινήσεων, δηλώνοντας ότι «Οι πρόσφατες εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες έχουν ενισχύσει τις τεχνολογικές μας δυνατότητες και έχουν διευρύνει τη συνολική δυνητική αγορά μας σε σχεδόν €8 δισ.».

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η THEON συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμυντικές προτεραιότητες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς προηγμένες δυνατότητες ISR (Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης), αυτόνομα συστήματα και λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Ο κ. Χατζημηνάς τόνισε πως προτεραιότητα της εταιρείας είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτών των νέων δυνατοτήτων. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ανέφερε ότι «Η πρωτοφανής ταχύτητα και πρόοδος επίτευξης που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, φέρνουν τη ΤΗΕΟΝ σε τροχιά κερδοφορίας».

Με πληροφορίες από: Topontiki