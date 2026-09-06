Η Interlife προχωρά σε ψηφιακό μετασχηματισμό με νέο Insurance Hub και τεχνητή νοημοσύνη

Η Interlife ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο την αναβάθμιση των πληροφοριακών της υποδομών. Η ασφαλιστική εταιρεία προχωρά σε ένα συνολικό «λίφτινγκ» των συστημάτων της, μεταφέροντας ένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ασφαλιστικής διαδικασίας σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Βασικός πυρήνας αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός νέου Digital Insurance Hub, το οποίο θα συνδέει την εταιρεία, τους συνεργάτες της και τους ασφαλισμένους.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα και συνεργασία με την Cognity

Η Interlife υπέγραψε συμφωνία με την Cognity για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου τεχνολογικού μετασχηματισμού. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταμένα έργα που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Στόχος της Interlife δεν είναι απλώς η αντικατάσταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής. Αυτή η υποδομή θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας, του δικτύου των συνεργατών της και των ασφαλισμένων της.

Οφέλη για τους συνεργάτες και αυτοματοποίηση διαδικασιών

Για το δίκτυο των συνεργατών της Interlife, το νέο ψηφιακό περιβάλλον προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις. Θα προσφέρει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στις διαδικασίες, επιτρέποντας την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών και την ευκολότερη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται μια νέα ασφαλιστική πύλη πωλήσεων. Η πύλη αυτή θα καλύπτει τόσο τον κλάδο του αυτοκινήτου όσο και όλες τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες που προσφέρει η εταιρεία, διευκολύνοντας τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση.

Ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και νέες δυνατότητες

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων τιμολόγησης, οι οποίες θα είναι πιο ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, προβλέπεται η διασύνδεση του νέου συστήματος με συστήματα τρίτων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος είναι η ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι εφαρμογές αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω αυτοματοποίηση, στην ανάλυση δεδομένων και στην παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Βελτιωμένη εμπειρία για τους ασφαλισμένους

Οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι της Interlife θα δουν επίσης σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στην εμπειρία τους. Μέσω ενός νέου περιβάλλοντος Self Care, θα έχουν πλέον ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα συμβόλαια και τις καλύψεις τους, οποιαδήποτε στιγμή.

Το περιβάλλον αυτό θα επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα, την παρακολούθηση των πληρωμών, καθώς και την προβολή του ιστορικού ζημιών τους. Η μετάβαση σε αυτό το νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα της εταιρείας.

Η Interlife στην κούρσα ψηφιοποίησης της αγοράς

Η επένδυση της Interlife στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται στην ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται για μια γενικότερη κούρσα ψηφιοποίησης, όπου οι εταιρείες επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και την εμπειρία των πελατών τους.

Στο σημερινό περιβάλλον, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα ασφάλιστρα και στις καλύψεις που προσφέρονται. Η μάχη δίνεται όλο και περισσότερο στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην ποιότητα της ψηφιακής εμπειρίας που παρέχεται στον πελάτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki