Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει απόψε, στις 20:00, την εναρκτήρια ομιλία του στα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ομιλία του και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, για όγδοη φορά ως πρωθυπουργός, θα φέρουν τρία βασικά χαρακτηριστικά.

Η νέα δέσμη μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως συνηθίζεται, αλλά θα αποτελέσει την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, ο οποίος θα εκτείνεται μέχρι το 2030-2031. Αυτό συμπληρώνει τις προηγούμενες τετραετίες 2019-2023 και 2023-2027, καθώς πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων

Το πρώτο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δέσμης μέτρων είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031. Με άλλα λόγια, συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023 και 2023-2027 με την επόμενη, καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από τα άλλα κόμματα, που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα-μήνα, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Και είναι μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη.

Κοινωνία στο επίκεντρο και μακροπρόθεσμος ορίζοντας

Συνολικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή η ΔΕΘ «θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά, να αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας». Επιπλέον, προσθέτουν πως «είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά και για αυτό ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη “ορίζοντας”».

Το «πακέτο» των ανακοινώσεων σε μεγάλο βαθμό έχει προεξοφληθεί, αν και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Άλλωστε, όπως ενίοτε συμβαίνει, μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται και αφαιρούνται κάποια από το «καλάθι». Φέτος, το ύψος των παροχών θα είναι σημαντικό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δώσει περισσότερα σε περισσότερους, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

Νέα συμφωνία με τους πολίτες και οδικός χάρτης έως το 2030

Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει η παρουσίαση του οδικού χάρτη έως το 2030, την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα χαρακτηρίσει ως νέα Συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα είναι η πρώτη φορά που σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα ειπωθούν συγκεκριμένα πράγματα με ακρίβεια και αριθμούς. Θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, πόσο θα αυξηθεί ο βασικός μισθός έως τα τέλη της τετραετίας, καθώς και η στόχευση για νέες θέσεις εργασίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr