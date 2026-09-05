Μια σημαντική αύξηση στη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων ανακοινώθηκε, ανεβάζοντας το ποσό στα 400 ευρώ καθαρά. Το μέτρο αυτό, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφορά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Ενώ η αύξηση τίθεται σε ισχύ από τον φετινό Νοέμβριο, η πρώτη πληρωμή της αυξημένης ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 και θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο.

Η αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης

Η νέα παρέμβαση, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, προβλέπει μια ενίσχυση κατά 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ. Πρόκειται για ένα καθαρό ποσό που θα προστίθεται στην ετήσια αύξηση των συντάξεων, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημα των συνταξιούχων.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην υποστήριξη των συνταξιούχων. Η αύξηση αυτή καθιστά την ενίσχυση πιο ουσιαστική, προσφέροντας ένα επιπλέον ποσό που θα συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό των δικαιούχων σε μόνιμη βάση.

Διεύρυνση των δικαιούχων και ηλικιακά κριτήρια

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης είναι η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων. Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβάλλεται πλέον σε όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο φάσμα συνταξιούχων. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να ωφελήσει συνολικά 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η διεύρυνση των κριτηρίων εξασφαλίζει ότι περισσότεροι ηλικιωμένοι πολίτες θα λάβουν τη συγκεκριμένη μόνιμη παροχή. Η προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε διαφορετικά κριτήρια, ενώ με τη νέα παρέμβαση, η ηλικία των 65 ετών αποτελεί το βασικό όριο για την καταβολή της ενίσχυσης.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η πρώτη πληρωμή της αυξημένης ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026. Από εκεί και πέρα, η καταβολή του ποσού θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο. Αυτό υπογραμμίζει τον μόνιμο χαρακτήρα της παροχής, καθώς δεν πρόκειται για μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αλλά για ένα σταθερό ετήσιο βοήθημα.

Το ποσό των 400 ευρώ θα είναι καθαρό, δηλαδή δεν θα υπόκειται σε περαιτέρω κρατήσεις, και θα προστίθεται απευθείας στην ετήσια αύξηση των συντάξεων. Αυτός ο συνδυασμός των παροχών στοχεύει στην ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των συνταξιούχων σε ετήσια βάση.

Παραδείγματα οφέλους για τους συνταξιούχους

Για την καλύτερη κατανόηση του οφέλους, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση της σύνταξης. Σε αυτό το ποσό θα προστεθούν και τα 400 ευρώ από τη μόνιμη ενίσχυση, με το συνολικό καθαρό όφελος να φτάνει τα 608 ευρώ τον χρόνο.

Αντίστοιχα, για έναν συνταξιούχο με μηνιαίο εισόδημα 1.086 ευρώ, το συνολικό ετήσιο καθαρό όφελος, που προκύπτει από την αύξηση της σύνταξης και τη μόνιμη ενίσχυση, θα ανέλθει στα 684 ευρώ. Τέλος, για συνταξιούχο με μηνιαία σύνταξη 1.716 ευρώ, το συνολικό καθαρό όφελος υπολογίζεται στα 849 ευρώ τον χρόνο.

Κατάργηση μείωσης στις συντάξεις χηρείας

Στο ίδιο πλαίσιο των παρεμβάσεων, ανακοινώθηκε και η κατάργηση της μείωσης στις συντάξεις χηρείας. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας θα λαμβάνουν πλέον τις αποδοχές τους στο ακέραιο, χωρίς την περικοπή που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην πλήρη αποκατάσταση των εν λόγω συντάξεων.

Η κατάργηση αυτής της μείωσης αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο στήριξης για μια ευαίσθητη κατηγορία δικαιούχων, διασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνουν το πλήρες ποσό που τους αναλογεί. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την οικονομική ασφάλεια των οικογενειών που εξαρτώνται από τις συντάξεις χηρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit