Η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026: Ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Βελλίδειο της ΔΕΘ 2026 τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία αφορούν συνταξιούχους, αγρότες, δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες. Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης», παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εφαρμογή κάθε μέτρου.

Τα μέτρα και οι δικαιούχοι

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα που θα ωφελήσουν διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, αναφέρθηκε σε μέτρα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της», τονίζοντας πως τα ισχυρά θεμέλια που έχουν τεθεί επιτρέπουν την οικοδόμηση της Ελλάδας του 2030. Η επιδίωξη είναι τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα.

Όραμα για την Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός» και πως η κυβέρνηση διαθέτει το κατάλληλο σχέδιο για την κατάκτησή του. Στόχος είναι η δύναμη της χώρας να μετατραπεί σε δύναμη για κάθε πολίτη. Η ομιλία του επικεντρώθηκε στην ιδέα της «κοινωνικής ανταπόδοσης» των οικονομικών επιδόσεων.

Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πλήρη ανάταξη του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Πολιτικές αναφορές και διλήμματα

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Έθεσε το ερώτημα ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί την ανοδική τροχιά της Ελλάδας, την υπηρεσία των εθνικών δικαίων και τη θωράκιση της ασφάλειάς της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Σχολίασε ότι στη γειτονιά της χώρας, οι μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, οι οποίες απαιτούν διαχείριση με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αντίπαλος της κυβέρνησης είναι μόνο τα προβλήματα και όχι κάποιο κόμμα. Επέκρινε τις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις», παρομοιάζοντας τους πρωταγωνιστές τους με «λαοπλάνους». Το επόμενο βήμα, όπως είπε, είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια, ως «μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης».

Γιατί μία τρίτη τετραετία;

Απαντώντας στο ερώτημα «Γιατί μία τρίτη τετραετία;», ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν ονειρεύεται «μία από τα ίδια», αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη, και μαζί της όλοι οι πολίτες. Πρότεινε μία νέα εθνική ενότητα και μία μεγάλη κοινωνική συμμαχία, βασισμένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας.

Τέλος, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους πολίτες που ενδεχομένως να δουν την ημέρα της κάλπης ως ευκαιρία για «μήνυμα διαμαρτυρίας», τονίζοντας ότι «τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει». Υπογράμμισε ότι η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr