Νέα μέτρα στήριξης παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων στήριξης, που καλύπτει μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις σε μισθούς και ενισχύσεις, μειώσεις φόρων και εισφορών, χαμηλότερα τεκμήρια, νέα στεγαστικά εργαλεία και παρεμβάσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Μεταξύ των εκπλήξεων ήταν και η αναφορά σε έναν νέο «κουμπαρά» αποταμίευσης για τα παιδιά.

Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί με τετραετή ορίζοντα, καθώς ορισμένα από αυτά θα ενεργοποιηθούν από το φορολογικό έτος 2026, άλλα θα τεθούν σε ισχύ το 2027, ενώ οι αλλαγές που αφορούν την προκαταβολή φόρου, τον κατώτατο μισθό, τον ΕΝΦΙΑ και την ηλεκτρική ενέργεια θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2029.

Παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων. Συγκεκριμένα, θα απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Επιπλέον, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Το όριο αυτό αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, η οποία θα έχει ετήσιο όφελος 2.534 ευρώ.

Από το φορολογικό έτος 2027, μειώνεται και η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών στο 50%, από το σημερινό 55%. Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην Περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική, το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί πλήρως το 2029. Ενδεικτικά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη που πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.600 ευρώ, θα έχει μηδενική επιβάρυνση από το 2027.

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πόροι ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ποσό αυτό προορίζεται για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Από το συνολικό ποσό, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για εγγυοδοτικά εργαλεία, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Αυξήσεις για συνταξιούχους και μισθωτούς

Από τον Νοέμβριο του 2026, η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων θα αυξηθεί κατά 100 ευρώ, διαμορφούμενη στα 400 ευρώ καθαρά.

Όσον αφορά τους μισθωτούς, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. Για τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.300 ευρώ.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2027, και παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων θα μειωθούν κατά επιπλέον 0,5 μονάδες, προσφέροντας περαιτέρω ελάφρυνση στους εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από: newsit.gr