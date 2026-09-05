Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους από τη ΔΕΘ 2026: Διευρύνονται οι δικαιούχοι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ σημαντική αύξηση στη μόνιμη ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, θα φτάσει τα 400 ευρώ καθαρά, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Παράλληλα, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, καλύπτοντας πλέον όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Η νέα ενίσχυση και οι προηγούμενες παρεμβάσεις

Η ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Η αύξηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στο Βελλίδειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ενίσχυση είχε αρχικά καθοριστεί στα 250 ευρώ. Στη συνέχεια, είχε ανακοινωθεί αύξησή της στα 300 ευρώ και πλέον φτάνει τα 400 ευρώ.

Διεύρυνση των δικαιούχων

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο των ανακοινώσεων αφορά τη διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων. Το μέτρο αυτό θα αφορά πλέον όλους τους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να καλύψει ένα μεγαλύτερο τμήμα του συνταξιουχικού πληθυσμού, προσφέροντας ενίσχυση σε περισσότερους πολίτες άνω των 65 ετών.

Το πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων

Η παρέμβαση για τους συνταξιούχους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το συνολικό αυτό πακέτο φέρει τον τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας – Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι νέες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση διαφόρων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Οι αποδέκτες των νέων παρεμβάσεων

Στις ομάδες που θα επωφεληθούν από το συνολικό πακέτο μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους, καθώς και ενοικιαστές, επιβεβαιώνοντας τον συνολικό χαρακτήρα των μέτρων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr