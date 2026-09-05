Επιστρέφει το «δώρο Χριστουγέννων» στο δημόσιο: Πότε η πρώτη πληρωμή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ την επιστροφή του «δώρου Χριστουγέννων» για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα καταβάλλεται ως μόνιμο επίδομα ύψους 500 ευρώ μικτά. Αυτή η ενίσχυση, που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια, αφορά περίπου 720.000 υπαλλήλους και θα προστίθεται στις ετήσιες αυξήσεις των αποδοχών τους.

Επιστροφή του επιδόματος Χριστουγέννων

Το νέο μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ μικτά, αποτελεί μία σημαντική ενίσχυση για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το επίδομα ως μια μόνιμη παροχή, η οποία επανέρχεται στο Δημόσιο έπειτα από 15 χρόνια απουσίας. Τόνισε επίσης ότι το ποσό αυτό θα ενσωματώνεται στις ετήσιες αυξήσεις των αποδοχών των υπαλλήλων, προσφέροντας ένα επιπλέον όφελος.

Πότε θα γίνει η πρώτη καταβολή

Ως προς την πρώτη καταβολή του μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Δεκέμβριο του 2027. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το επίδομα θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξη των δικαιούχων, προσδίδοντας μακροπρόθεσμο όφελος στους εργαζομένους του Δημοσίου τομέα.

Παραδείγματα οφέλους για τους δημοσίους υπαλλήλους

Για να γίνει πιο κατανοητό το όφελος από το νέο επίδομα, δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μηνιαίο μισθό 1.450 ευρώ, αναμένεται να δει μια καθαρή αύξηση 562 ευρώ το 2027. Επιπλέον, το 2028, θα λάβει επιπρόσθετα 402 ευρώ. Το συνολικό όφελος για τον συγκεκριμένο υπάλληλο θα φτάσει τα 964 ευρώ.

Αντίστοιχα, για έναν νεότερο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1.123 ευρώ, το όφελος αναμένεται να είναι 609 ευρώ καθαρά το 2027. Για το έτος 2028, θα υπάρξει μια επιπλέον ενίσχυση 424 ευρώ. Το συνολικό πρόσθετο εισόδημα για αυτόν τον υπάλληλο θα ανέλθει στα 1.033 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό, όπως τονίστηκε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr