«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές, μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα

Οι πρώτες πληρωμές στους επιμελητές και τις επιμελήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη της οικονομικής ενίσχυσης. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι μεγάλη, με χιλιάδες άτομα να έχουν υποβάλει αίτηση. Ταυτόχρονα, ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων τόσο για επιμελητές όσο και για ωφελούμενες οικογένειες έχει εγκριθεί, ενώ έχουν υπογραφεί και τα πρώτα συμφωνητικά.

Η εξέλιξη του προγράμματος και οι εγκρίσεις

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου δύο με τρεις μήνες, καταγράφοντας αξιοσημείωτη πρόοδο. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις από επιμελητές και επιμελήτριες, οι οποίοι είναι πλέον διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Παράλληλα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις από ωφελούμενες οικογένειες ανέρχονται σε 6.804, δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των γονέων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά, τα οποία επισφραγίζουν τις συνεργασίες μεταξύ γονέων και επιμελητών.

Οι πρώτες πληρωμές στους επιμελητές

Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία των πληρωμών ξεκίνησε χθες, με τους πρώτους 100 επιμελητές και επιμελήτριες να λαμβάνουν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται. Αυτό επιβεβαιώνει την έναρξη της οικονομικής υποστήριξης προς τους φροντιστές που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα.

Η έναρξη των πληρωμών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος, παρέχοντας την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση στους επιμελητές, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη φροντίδα των παιδιών.

Πώς γίνεται η αίτηση και η επιλογή επιμελητή

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον επιμελητή ή την επιμελήτρια που επιθυμούν από το σχετικό μητρώο που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φροντίδα των παιδιών μπορεί να παρασχεθεί και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα ο παππούς ή η γιαγιά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Οικονομική ενίσχυση και προϋποθέσεις φροντίδας

Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται μέσω του προγράμματος ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης του επιμελητή. Για τη μερική απασχόληση, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 300 ευρώ μηνιαίως.

Το ακριβές ωράριο παροχής φροντίδας καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του γονέα και του επιμελητή. Κάθε επιμελητής έχει τη δυνατότητα να φροντίζει έως και τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον πληροί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα. Για τους γονείς, η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων.

Γεωγραφική κάλυψη και διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» αφορά οικογένειες που διαμένουν σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας έτσι την πανελλαδική κάλυψη και πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό επιτρέπει σε γονείς από διάφορες περιοχές της χώρας να επωφεληθούν από την ενίσχυση.

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και επιμελητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσο υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Reader