«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πάνω από 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων

Σημαντική πρόοδο καταγράφει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων έχουν φτάσει τις 6.804. Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών, ενώ τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά ανέρχονται σε 2.252. Οι πρώτες 100 «νταντάδες» έχουν ήδη λάβει την πληρωμή τους για τον μήνα Ιούλιο.

Η πορεία των αιτήσεων και οι πρώτες πληρωμές

Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά, έχει δει τις εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων να ανέρχονται σε 6.804. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις για τους επιμελητές, δηλαδή τους φροντιστές παιδιών, έχουν φτάσει τις 3.483. Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν την αυξημένη ζήτηση και ανταπόκριση στο πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα.

Επιπλέον, έχουν υπογραφεί 2.252 συμφωνητικά, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, οι πρώτες 100 «νταντάδες» έχουν ήδη λάβει την αμοιβή τους για τον μήνα Ιούλιο, σηματοδοτώντας την έναρξη των πληρωμών και την ενεργοποίηση του προγράμματος στην πράξη.

Στόχος και λειτουργία του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» σχεδιάστηκε από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και τους συνεργάτες της. Ο βασικός του στόχος είναι διπλός: αφενός να διευκολύνει τους γονείς στην αναζήτηση αξιόπιστης φροντίδας για τα παιδιά τους και αφετέρου να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως οι παππούδες ή οι γιαγιάδες, να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη από 2 μηνών έως και μωράκια 2,5 ετών. Οι ωφελούμενοι μπορούν να λαμβάνουν έως και 500 ευρώ μηνιαίως για τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr και μπορούν να γίνουν για περισσότερα από ένα παιδιά, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, δηλαδή όσοι μπορούν να αιτηθούν το μηνιαίο επίδομα, περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, δικαίωμα έχουν μητέρες (φυσικές, θετές ή ανάδοχες) με βρέφος ή νήπιο, οι οποίες εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Επίσης, δικαιούχοι είναι πατέρες (φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι) που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, εφόσον εργάζεται. Τέλος, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε μητέρες (φυσικές, θετές ή ανάδοχες) με βρέφος ή νήπιο, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε σχολές ανώτερης και ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες εργασιακές κατηγορίες. Για ένα παιδί, το όριο εισοδήματος είναι 24.000 ευρώ.

Όροι για τους επιμελητές και τη διαδικασία

Οι επιμελητές ή επιμελήτριες, δηλαδή οι «νταντάδες», έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν ταυτόχρονα έως και τρία παιδιά. Αυτό παρέχει ευελιξία στις οικογένειες και στους φροντιστές. Επιπλέον, οι αιτήσεις για τον ρόλο του επιμελητή μπορούν να υποβληθούν και από πρόσωπα που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, όπως προαναφέρθηκε.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς συνεχίζεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας, ntantades.gov.gr, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί για το πρόγραμμα. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για περισσότερα από ένα παιδιά διευκολύνει τις πολύτεκνες οικογένειες ή όσες έχουν παιδιά σε κοντινές ηλικίες που εμπίπτουν στα κριτήρια.

Με πληροφορίες από: enikos.gr