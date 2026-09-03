Η Ernst & Young επενδύει 100 εκατ. δολάρια σε μπόνους για τους εργαζομένους της

Η Ernst & Young (EY), μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, ανακοίνωσε μια σημαντική επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επένδυση αυτή αφορά στην παροχή μπόνους σε εργαζομένους που αναπτύσσουν συγκεκριμένες ανθρώπινες δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας.

Επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρία, η επένδυση των 100 εκατομμυρίων δολαρίων χαρακτηρίζεται ως «τολμηρή αλλαγή». Στόχος είναι η επιβράβευση των εργαζομένων που αναδεικνύουν τον ανθρώπινο παράγοντα, προωθούν την κουλτούρα της ΕΥ και ενισχύουν την καινοτομία. Η εταιρία επιδιώκει να αναγνωρίσει και να ανταμείψει όσους συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη των υπηρεσιών της.

Η πρωτοβουλία αυτή της EY έρχεται σε αντίθεση με την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματικότητα. Το Forbes αναφέρει ότι περίπου το 72% των επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει την ΑΙ σε τουλάχιστον μία λειτουργία. Ωστόσο, η EY επιλέγει να εστιάσει στον άνθρωπο, αναγνωρίζοντας την αξία των δεξιοτήτων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία.

Οι δεξιότητες που επιβραβεύονται

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της EY δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάπτυξη και την επιτυχία. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η επιχειρηματική οξυδέρκεια, η ορθή κρίση και η προσαρμοστικότητα. Αυτές οι ικανότητες θεωρούνται θεμελιώδεις για την αποτελεσματική λειτουργία και την καινοτομία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει και τον πειραματισμό με την προηγμένη τεχνολογία. Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυάζοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Η EY αναζητά εργαζομένους που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα και τεχνολογικής εξέλιξης.

Δομή και κατηγορίες του προγράμματος

Το πρόγραμμα ανταμοιβής περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βραβείων, με τα μπόνους να κυμαίνονται από 500 έως 25.000 δολάρια, είτε για μεμονωμένους υπαλλήλους είτε για ομάδες. Η πρώτη κατηγορία αναγνωρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στη μάθηση, τη συνεργασία και τον πειραματισμό εντός της εταιρίας. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης και της ομαδικής εργασίας.

Η δεύτερη κατηγορία ανταμείβει άτομα των οποίων η συμβολή οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων. Τέλος, η τρίτη κατηγορία επιβραβεύει ανθρώπους ή ομάδες των οποίων οι ενέργειες έχουν θετικό αντίκτυπο στην εταιρία συνολικά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους όλων των βαθμίδων να αναγνωρίζουν και να προτείνουν συναδέλφους τους για επιβράβευση, ενισχύοντας την εσωτερική αναγνώριση και την αξιοκρατία.

Δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY στις ΗΠΑ, Ντάντε Ντ’Ετζίντιο, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του το 2025, δήλωσε ότι αυτή η σημαντική επένδυση «ενισχύει τη δέσμευσή μας να οικοδομήσουμε το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος». Τόνισε επίσης ότι αναγνωρίζονται οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που απαιτούνται για να ηγηθεί η εταιρία του επαγγέλματός της και να εξυπηρετήσει τους πελάτες με άριστη εξυπηρέτηση.

Ο Ντ’Ετζίντιο είχε κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος και όταν ανέλαβε τη θέση το προηγούμενο έτος, αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη. Είχε επισημάνει ότι η ΑΙ «αναδιαμορφώνει κάθε κλάδο» και προσφέρει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να καθοδηγήσουν τους πελάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η EY ενισχύει τη διαμόρφωση των υπηρεσιών του μέλλοντος, συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα με την κορυφαία τεχνολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta