«Ανακαίνιση κατοικίας»: Μεγάλο ενδιαφέρον και παράταση στις αιτήσεις

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» συνεχίζει να προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες, με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 91.000. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο για επιπλέον κονδύλια λόγω της αυξημένης ζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κλειστά ακίνητα, για τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί περισσότερα από 11.200 στο πρόγραμμα.

Μεγάλο ενδιαφέρον και παράταση προθεσμίας

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» έχει συγκεντρώσει την προσοχή των πολιτών, με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 91.000. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει λάβει παράταση και ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 11.200 κλειστές κατοικίες, δηλαδή σπίτια που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ο αριθμός αυτός θεωρείται σημαντικός, οδηγώντας το οικονομικό επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, να εξετάζει την παροχή επιπλέον κονδυλίων για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Ποια ακίνητα αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπίτια που διαθέτουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990. Για τις κλειστές κατοικίες, βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας είναι το ακίνητο να έχει συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ακίνητο πρέπει να έχει βελτιώσει την ενεργειακή του κατάταξη κατά τουλάχιστον μία κατηγορία. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, ο υπόλοιπος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εργασίες που βελτιώνουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα του σπιτιού, όπως μπάνια, κουζίνες, πλακάκια και πατώματα.

Ύψος επιδότησης και κριτήρια

Οι επιδοτήσεις καλύπτουν από το 70% έως το 95% του κόστους, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ. Για οικογένειες με δύο παιδιά, το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 46.000 ευρώ. Ο υπολογισμός γίνεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων.

Το όριο τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού είναι 120, ενώ για τους πολύτεκνους φτάνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, προβλέπεται χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου, όπως αμοιβές μηχανικών, απαιτούμενες άδειες και ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Συγκεκριμένα ποσά επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής: για άγαμους έως 18.000 ευρώ και για έγγαμους έως 35.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε άλλη κατηγορία, αναφέρονται ποσά έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 45.000 ευρώ για έγγαμους, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η σημαντική αλλαγή για τους ιδιοκτήτες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο πρόγραμμα αφορά τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα. Πλέον, μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση για όσα επιλέξιμα ακίνητα διαθέτουν, χωρίς τον περιορισμό της μίας κατοικίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης με δύο, τρία ή και περισσότερα κλειστά διαμερίσματα μπορεί να υποβάλει αίτηση για όλα, εφόσον κάθε ακίνητο πληροί ξεχωριστά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Για τις ανοικτές κατοικίες, παραμένει η δυνατότητα ένταξης μίας κατοικίας ανά νοικοκυριό, με βασική προϋπόθεση να αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος.

Επόμενα βήματα και στόχοι

Η προτεραιότητα στην αξιολόγηση δίνεται στις αιτήσεις για τις κλειστές κατοικίες, οι οποίες εξετάζονται πρώτες. Για τις ανοικτές κατοικίες, προβλέπεται χρονική προτεραιοποίηση με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που θα ανακαινιστούν και θα επιστρέψουν στην αγορά. Λόγω της υψηλής απορροφητικότητας των κονδυλίων, που φτάνει το 95% του συνολικού προϋπολογισμού των 2 δισ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη διάθεση επιπλέον πόρων, καθώς και τον σχεδιασμό ενός νέου αντίστοιχου προγράμματος. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: businessvoice.gr, tanea.gr, thetoc.gr