Νέα δοσολόγια για δάνεια του νόμου Κατσέλη: Σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις

Χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω του νόμου Κατσέλη αναμένεται να λάβουν νέα δοσολόγια έως το τέλος του 2026. Τα νέα αυτά δοσολόγια θα προβλέπουν χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανακούφιση. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία καθορίζει έναν νέο τρόπο υπολογισμού του τόκου.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου και ο υπολογισμός του τόκου

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση του δανείου και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Αυτή η αλλαγή είναι καθοριστική για τους δανειολήπτες, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των μηνιαίων πληρωμών τους.

Για παράδειγμα, εάν ένας δανειολήπτης έχει λάβει δάνειο ύψους 100.000 ευρώ και καταβάλλει μηνιαία δόση 1.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και όχι στο σύνολο των 100.000 ευρώ της οφειλής. Τα νέα δοσολόγια, που θα ενσωματώνουν αυτή τη ρύθμιση, αναμένεται να αποσταλούν από τους servicers έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σημαντική οικονομική ανάσα για τους δανειολήπτες

Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει μια σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον νόμο Κατσέλη. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, «η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που θα δουν να μειώνονται σημαντικά οι μηνιαίες δόσεις των οφειλών που έχουν ρυθμίσει κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη». Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές ακινήτων και ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Παραδείγματα μείωσης των μηνιαίων δόσεων

Οι μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις των δανείων αναμένεται να είναι σημαντικές. Για την καλύτερη κατανόηση του οφέλους, παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα:

Για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, με περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, η μηνιαία δόση σήμερα ανέρχεται στα 616 ευρώ. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η δόση αυτή θα μειωθεί στα 417 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος για τον δανειολήπτη ανέρχεται σε 199 ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.428 ευρώ.

Αντίστοιχα, για ένα δάνειο 50.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, η τρέχουσα μηνιαία δόση είναι 308 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η δόση θα διαμορφωθεί στα 209 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, το μηνιαίο όφελος είναι 99 ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.188 ευρώ.

Εφαρμογή επιτοκίου και διάρκεια ρύθμισης

Όσον αφορά το επιτόκιο των δανείων, θα εφαρμόζεται αυτό που προβλέπεται από τη δικαστική απόφαση. Εάν πρόκειται για σταθερό επιτόκιο, αυτό θα παραμένει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του δανείου.

Στις περιπτώσεις που το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, θα λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε διαμόρφωσή του, σύμφωνα πάντα με τους όρους που έχουν οριστεί από τη δικαστική απόφαση για τη ρύθμιση της οφειλής.

Με πληροφορίες από: Enikos